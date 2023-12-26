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Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 6 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 6 yıla kadar hapis istendi

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Mohamud hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istedi.

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 6 yıla kadar hapis istendi
26.12.2023 - 17:17,
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Öznur Göçer 20 Aralık'ta şikayetinin bulunmadığını beyan etti

Özden ATİK/ İSTANBUL, - Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Mohamud hakkında " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istendi.

Kuryenin eşi Öznur Göçer'in 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydedildi.

Şüpheli Mohamud'un ifadesinde olayda kusuru olmadığını ve olayın motosiklet sürücüsünün dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini belirttiği, şüpheliye alkol muayene raporunda alkol bulunmadığı, ölen Göçer'in kanında da alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağında kazanın oluşumunda Yunus Emre Göçer'in 2918 sayılı kanuna göre şerit değiştirme maddesini ihlal ettiği anlatılan iddianamede, 7 Aralık'ta alınan bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, şüphelinin ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporu ve ve kaza tespit tutanağındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi'nin 15 Aralık tarihli raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Dosyaya eklenen görüntüler üzerine yeniden rapor istenmesi üzerine hazırlanan 19 Aralık tarihli Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğunun bildirildiği anlatıldı.

ÖZNUR GÖÇER 20 ARALIK'TA ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI BEYAN ETTİ

Kuryenin eşi Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer aldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği vurgulandı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame, kabul edilirse şüpheli  şüpheli Mohamud hakkında " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan  6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİ

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, 18 Aralık'ta Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisini ziyaret etmişti. Somalili Bakan aracılığıyla telefon açan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise taziyelerini iletmişti.

Kaynak: DHA
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