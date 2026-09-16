Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

ÜLKESİNDEN KAÇIP TÜRKİYE'YE GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL'U YENİ SUÇ YUVASI YAPACAKTI

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, Uluslararası, İstanbul, Güvenlik, Esenyurt, Türkiye, Moldova, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    bütün suçlularda Türkiye'de maşallah 1 0 Yanıtla
  • aref karaca aref karaca:
    Adam kırmızı bültenle aranıyor türkiyeye girebiliyor yakaladığı marifetmiş gibi haber oluyor biz kendi ülkemizin sokaklarında rahat rahat dolaşamıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
10:06
Vay be Tedesco Fener’den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
09:56
Samsunspor’un golcüsü Yunan devine gitti İşte bonservisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:50
Mauro Icardi’ye şok üzerine şok Futbolculuk kariyeri tehlikede
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
09:20
Motorine bir zam daha Fiyat 100 lirayı aşacak
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
09:03
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı O anlar kamerada
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:39:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement