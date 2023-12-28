MSB: 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından 59 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Böylece, 81'i son 1 haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 71 hedefin başarıyla imha edildiğini aktararak, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik; çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Böylece, 81'i son 1 haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'PENÇE SERİSİ İLE 1655 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan 'Pençe Serisi' operasyonları ile çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktürk, aynı operasyonlarla çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirildiğini ve terör örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti. Aktürk, operasyonlarla Irak sınırında ileriden kontrolün tamamen sağlandığını, alan hakimiyetinin genişletildiğini ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyetinin büyük ölçüde engellendiğini aktararak, "Bahse konu operasyon serisiyle 'Girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'Ulaşılamaz' denen yerlere ulaşılarak toplam 1655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

'496 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de, harekat alanlarına yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek, 27'si son 1 haftada olmak üzere 1502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'207 BİN 289 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu vurgulayan Aktürk, "Hudutlarımızda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 1'i PKK/ YPG ve 1'i DEAŞ'lı olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 640'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 420'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 605 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 207 bin 289 olmuştur. Yine, son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan bakanlık kaynakları, 12 askerin şehit olduğu saldırılarda 13 askerin de yaralandığını belirterek, 2 saldırının birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıkta olduğunu aktardı. Kaynaklar, sızma girişiminin iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/ SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kaynaklar ayrıca, sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamının da etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kaynaklar, şehit ve yaralı haberinin mutlaka MSB'den resmi açıklama gelmesinin ardından açıklanmasının önemini vurgulayarak, aksi durumun terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırdığını ve kamuoyunda karamsarlık yaratmaya sebep olduğuna dikkat çekti. Şehit haberlerinin gizlendiği iddialarına da tepki gösteren bakanlık kaynakları, iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, bunun mümkün olmayacağına da dikkat çekti.

'AÇIKLANANIN DIŞINDA ŞEHİT YOK'

Kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında bir şehidin de olmadığını, yaralı personelin tedavilerinin ise devam ettiğini aktardı. Kaynaklar, terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personelin profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirildiğini bildirdi. Kaynaklar, her olayda olduğu gibi yaşanan bu saldırılarla ilgili de idari tahkikat ve incelemenin başlatıldığını hatırlatıp, olayın her yönüyle incelendiğini bildirdi. Kaynaklar, özellikle akıllı cep telefonlarının yarattığı güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, bakanlık olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde çalışma yapıldığını, konuyla alakalı ciddi tedbirler alınacağını belirtti.