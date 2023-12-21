MSB: 2023\'te 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, öncelikle Gazze'deki çatışmaların bir an önce durmasını temenni ederek, Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını söyledi. Gazze'ye bugüne kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım yapıldığını kaydeden Aktürk, Türkiye'ye getirilen Gazzeli sayısının ise 524 olduğunu belirtti.

Milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda Mini Akıllı Mühimmat, Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi, Küresel Konumlama Cihazı ve Seyyar Havan Tespit Radarı'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Operatif İHA Projesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretimi tamamlanan son Aksungur İHA, 15 Aralık'ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Ayrıca bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet Liman Kontrol Botu Projesi kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un dördüncüsü 16 Aralık'ta teslim edilmiştir" diye konuştu.

'203 BİN 968 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Daha sonra haftalık faaliyetlere değinen Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının alınan yoğun ve etkin güvenlik tedbirleriyle korunduğunu vurgulayarak, "Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 3'ü PKK/YPG'li olmak üzere 8'i terör örgütü mensubudur. 4 bin 70 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 502'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203 bin 968 olmuştur" dedi.

TSK'nın, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam ettirdiğini kaydeden Aktürk, şöyle dedi: "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildiren Aktürk, "Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son 1 haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olayla ilgili derhal idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını hatırlattı. Konuyla alakalı son olarak bakanlığın resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldığını bildiren kaynaklar, önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan TSK'da; temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan veya bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Bahse konu olayda; milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususların tespit edildiğini aktaran kaynaklar, olaylara sebebiyet veren personelin TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Ayrıca söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerlerinin de değiştirildiği kaydedildi.

'TSK'DAN AYIRMA CEZASI VERİLMİŞ BİR PERSONEL YOK'

Olaya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığını ancak adli ve disiplin sürecinin devam ettiğini bildiren kaynaklar, adli soruşturma kapsamında; soruşturma evresinin kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütüldüğünü hatırlattı ve adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesinin uygun olmadığını belirtti. Kaynaklar, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz TSK'dan ayırma cezası verilmiş bir personelin de bulunmadığını aktardı. Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına yönelik ise bakanlık kaynakları, TSK'nın tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürüttüğünü, anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilmesi halindeyse tavizsiz ve anında işlem yapıldığını bildirdi. MSB kaynakları ayrıca Kızıldeniz'deki gemilere saldırılara karşı ABD'nin öncülüğünde oluşturulacak 'Çok Uluslu Güvenliği Sağlama Misyonu'nun, Türkiye'nin milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendireceğini bildirdi. Kaynaklar, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin Ankara ziyareti sonrasında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulması için de Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve tek hedefin terör örgütleri olduğunu aktardı. Irak ile iş birliği içerisinde terörle mücadeleye devam edeceklerini bildiren kaynaklar, son dönemde Irak ile terörle mücadeledeki ilişkilerin daha da geliştiğini belirtti. Irak'ın da terör örgütü PKK'nın kendi topraklarında yuvalanmasından rahatsız olduğunu aktaran kaynaklar, ilerleyen süreçte terörle mücadele konusunda olumlu gelişmelerin olmasının da beklendiğini bildirdi.