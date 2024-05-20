MSB, Irak\'ın kuzeyinde 3 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.