MSB: Silivri'deki gemi kazasında 10 kişilik mürettebat için 5 askeri unsur bölgede - Son Dakika
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MSB: Silivri'deki gemi kazasında 10 kişilik mürettebat için 5 askeri unsur bölgede

MSB: Silivri\'deki gemi kazasında 10 kişilik mürettebat için 5 askeri unsur bölgede
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Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA, fırkateyn, 2 gemi ve hücumbot gönderildi. TCG Osmangazi çıkarma gemisi bölgeye ulaştı, diğer unsurlar intikal ediyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbotun bölgeye gönderildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir. TCG Osmangazi çıkarma gemimiz, saat 09.30 gibi kaza bölgesine ulaşmış ve yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MSB: Silivri'deki gemi kazasında 10 kişilik mürettebat için 5 askeri unsur bölgede - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Silivri'deki gemi kazasında 10 kişilik mürettebat için 5 askeri unsur bölgede - Son Dakika
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