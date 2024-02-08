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MSB: Son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı; 144'ü Irak'ın, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı; 144'ü Irak'ın, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaşmıştır. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar 'ama'sız ve amansız bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

'21 BİN 89 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının, cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu söyleyen Aktürk, "Hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 207 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubudur. 2 bin 495 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur" dedi.

'FİLİSTİN'DE KALICI ATEŞKESİ SAVUNUYORUZ'

Bölgesel ve küresel meseleler hakkında da konuşan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir. İsrail- Filistin meselesiyle ilgili olarak krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgedeki değil dünyadaki herkesin güven ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini savunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLİ DENİZALTI ÇELİKLERİ TESLİM EDİLDİ'

TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin milli silah sistemleriyle her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) koordinesinde yapılan çalışmalar ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ve Miilux OY şirketlerinin milli olarak ortaklaşa ürettiği denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığımıza teslim edilmiştir" diye konuştu.

'F-16 TEDARİK SÜRECİNDE OLUMSUZLUK BEKLENMİYOR'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının bakanlığa gönderildiğini bildirdi. Kararın, bakanlığın hukukçuları tarafından değerlendirilip, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in onayına sunulacağını bildiren kaynaklar, bu aşamadan sonra kararın resmiyet kazanacağını belirtti.

Kaynaklar, ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili de kongredeki sessizlik sürecinin devam ettiğini ve bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmediğini aktardı.

'TÜRKİYE'NİN HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK'

Bakan Güler'in Irak ziyaretine ilişkin detayları da paylaşan bakanlık kaynakları; söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatlerinin görüşüldüğünü bildirdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmadığını vurgulayan kaynaklar, amaçlarının ülkenin ve milletin güvenliği ile terörle mücadelede ortak hareket edilmesi olduğunu kaydetti.

ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak üretilen çelik hakkında da bilgi veren kaynaklar, önceki senelerde ithal edilen çeliğin artık millileştirildiğini bildirdi. Kaynaklar, dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke olduğunu bildirdi.