Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti

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ANKARA - Cumhuriyet'in aydınlık yüzü, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata veda etti. Cumhuriyet kadını Çığ, bilimsel çalışmaları ve Türk kültürüne yaptığı katkılarla hafızalarda derin izler, vefatıyla büyük boşluk bıraktı

14 Kasım'da vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle Mersin Mezitli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Muazzez İlmiye Çığ, Saat 17.30'da yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca azimle çalışan Çığ, son günlerine kadar aktif bir şekilde topluma katkı sağlamaya devam etti.

Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cumhuriyet'in ilk yıllarında tamamladı. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Hititoloji bölümünden mezun olan Çığ, uzun yıllar boyunca Sümeroloji, Hititoloji ve arkeoloji alanında önemli çalışmalara imza attı.

Bilimsel Katkıları ve Atatürk'e Bağlılığı

Çığ, özellikle Sümer kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. 1940 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde göreve başlayan Çığ, burada 30 yılı aşkın süre çalışarak Sümer, Akad ve Asur tabletlerinin araştırma ve tasnifinde görev aldı. Eserlerinin pek çoğu uluslararası arenada büyük ilgi gördü ve sayısız ödüle layık bulundu. Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin aydınlanma sürecine önemli katkılar yaptı ve Atatürk'ün mirasına olan sadakatiyle bilindi. 109 yaşında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserini televizyon kanallarında ezbere okuması, onun Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığının kanıtı ve gelecek nesillere en güzel örneğiydi.

Toplumsal Katkıları

Hayatı boyunca bilim insanı kimliğinin yanı sıra bir eğitimci olarak da öne çıkan Çığ, özellikle gençlerin bilinçlenmesi ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için sayısız konferans ve seminer verdi. Yayınladığı kitaplar ve makalelerle tarihe ışık tutarak, yeni nesillere yol gösterici olmayı sürdürdü.

Muazzez İlmiye Çığ, yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Cumhuriyet'in aydınlık yüzlerinden biri Çığ, geride bıraktığı eserleri ve topluma kazandırdığı değerlerle her zaman hatırlanacak. Muazzez İlmiye Çığ, bilime ve Cumhuriyet'e adanmış yaşamıyla sonsuza dek anılacak.