Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti

Cumhuriyet'in öncü ismi Muazzez İlmiye Çığ, bilime ve topluma katkılarıyla hatırlanacak.

17.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - Cumhuriyet'in aydınlık yüzü, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata veda etti. Cumhuriyet kadını Çığ, bilimsel çalışmaları ve Türk kültürüne yaptığı katkılarla hafızalarda derin izler, vefatıyla büyük boşluk bıraktı

14 Kasım'da vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle Mersin Mezitli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Muazzez İlmiye Çığ, Saat 17.30'da yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca azimle çalışan Çığ, son günlerine kadar aktif bir şekilde topluma katkı sağlamaya devam etti.

Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cumhuriyet'in ilk yıllarında tamamladı. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Hititoloji bölümünden mezun olan Çığ, uzun yıllar boyunca Sümeroloji, Hititoloji ve arkeoloji alanında önemli çalışmalara imza attı.

Bilimsel Katkıları ve Atatürk'e Bağlılığı

Çığ, özellikle Sümer kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. 1940 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde göreve başlayan Çığ, burada 30 yılı aşkın süre çalışarak Sümer, Akad ve Asur tabletlerinin araştırma ve tasnifinde görev aldı. Eserlerinin pek çoğu uluslararası arenada büyük ilgi gördü ve sayısız ödüle layık bulundu. Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin aydınlanma sürecine önemli katkılar yaptı ve Atatürk'ün mirasına olan sadakatiyle bilindi. 109 yaşında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserini televizyon kanallarında ezbere okuması, onun Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığının kanıtı ve gelecek nesillere en güzel örneğiydi.

Toplumsal Katkıları

Hayatı boyunca bilim insanı kimliğinin yanı sıra bir eğitimci olarak da öne çıkan Çığ, özellikle gençlerin bilinçlenmesi ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için sayısız konferans ve seminer verdi. Yayınladığı kitaplar ve makalelerle tarihe ışık tutarak, yeni nesillere yol gösterici olmayı sürdürdü.

Muazzez İlmiye Çığ, yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Cumhuriyet'in aydınlık yüzlerinden biri Çığ, geride bıraktığı eserleri ve topluma kazandırdığı değerlerle her zaman hatırlanacak. Muazzez İlmiye Çığ, bilime ve Cumhuriyet'e adanmış yaşamıyla sonsuza dek anılacak.

Kaynak: ANKA

Muazzez İlmiye Çığ, Bilim İnsanı, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
16:25 Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı
16:01 Volkan Demirel: Fenerbahçe’den teklif gelse gitmem Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem
15:39 Mustafa Sarıgül, Mike Tyson’a veryansın etti: Yazıklar olsun Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun
15:19 Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:57 Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson’a bakın ne yapmış Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
14:48 MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:48 12 bin polis memuru alımı yapılacak Aranan şartlar da belli gibi 12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi
14:46 Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler
14:45 Burak Özçivit’ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 22:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.