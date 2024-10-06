Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı

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Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı etkinlikleri, 'Barışın Anlamı' temasıyla düzenlenen atölye ve sergilerle devam etti. Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu'nda, Mütareke'nin Türkiye için önemi vurgulandı.

06.10.2024 10:58  Güncelleme: 11:07
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(BURSA)- Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı kutlamalarının üçüncü günü, "Barışın Anlamı" temasıyla düzenlenen atölye ve sergilerle devam etti. Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu'nun kapanış oturumunda ise Mütareke'nin en önemli kültürel miras olduğu vurgulandı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı kutlamalarının üçüncü günü, "Barışın Anlamı" temasıyla düzenlenen etkinliklerle devam etti. Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu'nun kapanış oturumunda ise Mudanya Mütarekesi'nin Türkiye ve dünya için önemi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, Çağdaş Gazeteciler Derneği İl Şube Başkanı Yüksel Baysal'ın moderatörlüğünde Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanları Forumu'nda bir araya geldi. Lozan'a giden süreçte Mütareke'nin, Türkiye'nin elindeki en önemli güç olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu güçle Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu elde edildi. Mudanya Mütarekesi'ni basite almayın. Bu Mütareke ile doğu Trakya tek bir kurşun atılmadan kazanıldı. Mütareke'nin gelecek kuşaklara çok iyi anlatılması ve aktarılması gerekiyor" dedi.

"Bütün öğrencilerimizin Mudanya Mütarekesi'ni gezmesi, görmesi ve öğrenmesi gerekiyor"

Mütareke'nin yıllar içerisinde unutulduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bütün öğrencilerimizin Mudanya'ya gelerek, Mudanya Mütarekesi'ni gezmesi, görmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz" diye konuştu. Mütareke'nin en önemli kültürel miras olduğuna dikkat çeken Dalgıç,"Tarihte milattan önce ve sonra vardır. Türkiye Cumhuriyeti içinse Mütareke'den önce ve Sonra vardır. Mudanya Mütarekesi bizim en önemli kültürel mirasımızdır. Osmanlı İmparatorluğu Bursa'da kuruldu, Bursa Mudanya'da sona erdi. Bu çok semboliktir. Atatürk'ün Mütareke için Mudanya'yı bu yüzden seçtiğini düşünüyorum. Bir imparatorluğun sonra erdiğini, yeni bir Cumhuriyet'in, halkın küllerinden doğup büyüyeceğinin ve dünyanın en önemli devletlerinden biri olacağının müjdesiydi. Bizler Cumhuriyetimize ve miraslarımıza sahip çıkmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Mondros'un yaşattığı hezimeti yırtıp atan Mudanya Mütarekesi'dir"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Mondros'tan bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nde çağdaş ve özgür olarak yaşamanın Mudanya Mütarekesi ile olduğuna dikkat çekerek, "Mondros'un yaşattığı hezimeti yırtıp atan Mudanya Mütarekesi'dir. Son zamanlarda unutturulmaya çalışılan ama asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız bir anlaşmadır" dedi. Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ise Osmanlı'nın 300 yıl boyunca toprak kaybettiğini, Mütareke ile toprak kaybının sona erdiğini söyledi.

Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu Düzenleme Komitesi Başkanı Hacer Karabağ Arslan, sempozyuma verdikleri destek için başkanlara teşekkür ederek, "Dünya Harbi Mudanya Mütarekesi ile sona ermiştir. 102 yıl önce bugün dünyanın dört bir yanından gazeteciler Mudanya'daydı. Bütün gazetelerin birinci sayfasında Mudanya vardı" diye onuştu.

Üçüncü gün etkinlikleri kapsamında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen çocuk atölyelerinde barışın ve bağımsızlığın önemi vurgulandı. Bursa Anadol Otomobil Fan Kulübü Araç Sergisi, Raif Kaplanoğlu'nun "Dönemin Basınında Mudanya Mütarekesi", Yüksel Akın'ın "Mudanya Maket Evleri" ve Yavuz Gerçekçi'nin "Mudanya Fotoğrafları ve Gazeteleri" sergileri ise ilgiyle izlendi. Üçüncü gün etkinlikleri Edirne Kent Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yılı Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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