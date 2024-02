Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras: Bizler Sizlere, Dar Gününüzde, Kötü Gününüzde, Zor Gününüzde Yoldaş Olmaya Geldik

Güncel

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Belediye Başkanları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Aras, "Bizler sizlere, dar gününüzde, kötü gününüzde, zor gününüzde fakirin, fukaranın, gurebanın yanında, yoldaş olmaya geldik yoldaş. Başkan değil, yoldaş olmaya geldik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Belediye Başkanları Tanıtım Toplantsı, Muğla Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, sözlerine Genel Başkan Özgür Özel'in İl Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılımından dolayı teşekkür ederek başladı. Özel'in Sosyalist Enternanasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesinden dolayı tebriklerini ileten Başkan Balcı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Deniz Gezmiş'in doğum günü. Yaşasaydı bugün 77 yaşında olacaktı. Tam bağımsız Türkiye diyerek darağacına giden Deniz Gezmiş'i ve üç fidanı rahmetle anıyorum. Yerel seçimlere yalnızca 32 gün kaldı. Ülkemizin içinden geçtiği zor günleri göz önünde bulundurduğumuzda 31 Mart'ın yalnızca bir yerel seçim olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha huzurlu ve refah bir ülkede yaşayabilmek için hukukun üstünlüğünü yeniden tesis için anayasamızı yeniden yürürlüğe koyabilmek için, gençlerimizin yeniden mutlu ve umutlu olmalarını sağlamak için, kadın cinayetlerini engellemek için ve yoksulluğu bu topraklardan sonsuza kadar söküp atmak için bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Atalarımızdan aldığımız mirası bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde aktarabilmek için 31 Mart'ta başarılı olmak zorundayız. Bu kutsal görevde milletimizin ortak vicdanı en büyük gücümüz olacaktır.

"31 MART'TA MUĞLA'DA TARİHİ BİR ZAFER ELDE EDECEĞİZ"

Sayın Genel Başkanım dün grup toplantımızda verdiğiniz talimatlarınızı aldık. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor diyerek bizlere büyük bir görev ve sorumluluk üstlediniz. Muğla İl Örgütü olarak bu talimatınızı başımızın üzerinde kabul ediyor ve buradan size söz veriyoruz. 31 Mart'ta Muğla'da tarihi bir zafer elde edeceğiz. CHP Muğla İl Örgütü dimdik ayaktadır ve iktidar mücadelemize en güçlü desteği veren il Muğla olacaktır. Muğla örgütü bir ve beraber olarak aydınlanma yolculuğumuzda Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun yüreği vatan, millet, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle atan herkese elimizi uzatacağız. Muğla'da sevgiyi ve umudu büyüteceğiz.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ MUĞLA'NIN HER KÖŞESİNE HİZMET ETTİLER"

Sayın Genel Başkanım, değerli Muğlalılar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, geçtiğimiz beş yıllık süreçte milletimizin emanetine sonuna kadar sahip çıktılar. Asla ihanet etmediler. Genel bütçeden ayrılan payın hak edilenden çok daha düşük olmasına rağmen, içinden geçtiğimiz süreçte tarihin en derin ekonomik krizini yaşamamıza rağmen iktidarın her türlü müfettiş ve soruşturma baskısına rağmen belediye başkanlarımız asla geriye adım atmadılar ve Muğla'nın her köşesine gayretle hizmet ettiler. Cumhuriyetin kalesidir ve bu kalenin güçlenmesine katkı sunan tüm belediye başkanlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte birbirinden değerli on dört belediye başkan adayımız ve meclis üyesi adaylarımız birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmak için hazırız.

"31 MART'TA KAZANAN MİLLETİN SANDIKTA BİRLEŞEN GÜCÜ OLACAK"

Ancak Muğla'yı bir kez daha kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin temsilcileri oy ve hizmet denkleminde Muğlalılara şantaj yapmaya başladılar. Fakat unuttukları bir şey var. Muğlalılar, iktidar partisinin oy yoksa, hizmet de yok, şantajlarına asla boyun eğmeyecek ve kimsenin önünde diz çökmeyecektir. Çünkü herkes çok iyi bilir ki Muğlalılar yalnızca zeybek oynarken diz çökerler. Sonuç olarak 31 Mart'ta Muğla'da kazanan şantaj ve tehdit değil; milletin sandıkta birleşen gücü olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine ve yeniden rantçılar değil halkçılar kazanacak. Beşli çeteler değil köylüler kazanacak. Yağmacılar değil çevreciler kazanacak ve en önemlisi nefret ve ayrıştırma değil, sevgi kazanacak, halk kazanacak, Muğla kazanacak."

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise Belediye Başkanları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

Bugün bizim için çok çok önemli bir gün çünkü cumhuriyetin ikinci yüzyılında partimizin genel başkanlığına seçilen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i Muğla'mızda ağırlıyoruz. Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Muğlalı hemşerilerim adına sizleri iki denizin birleştiği bu coğrafyada ağırlamaktan dolayı çok büyük bir onur duyuyorum Sevgili hemşehrilerim benim de geldiğim biliyorsunuz Halikarnas'tan, Halikarnas Balıkçısı'nın bir sözü vardır. Bu söz şudur; 'Denizciler derler ki büyük fırtınalarda karanlığın ortasından bir ses gelir. Onları hatlarıyla çağırır. O çağıran ses kendi kaderleriymiş. İnsanın yaratılışı kendisine gel dedi mi artık onu kimse durduramaz. İşte Sayın Genel Başkanımız da karanlığın ortasında ümitle bekleyen vatandaşlarımıza çare olmak adına tarihi bir sorumluluğu üstlenmiş durumdadır. Bu yürüyüşte Sizlere Muğla'mızın da eşlik ettiğini bilmenizi isteriz.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ UMUT DEMEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi umut demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek en zor zamanlarda önce kurtuluş, ardından kuruluş demektir. Biz de yüz yıllık göz bebeğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve ilk seçimlerde bu mirası taşımanın bu bilinci taşımanın gururu içerisindeyiz. Beş yıldır Bodrum Belediye Başkanlığı yapıyorum. Çok önemli bir dönem çok önemli bir sorumluluk üstlendik. Biz bir tecrübe kazandık. Hani derler ya kurt kışı geçirmiş ama yediği ayazı o bilir diye biz yediğimiz ayazı biliyoruz. O yüzden bugün bu tecrübeyle Büyükşehir belediye başkan adayı olmak aslında benim için çok önemli bir birikim oldu. Bu tecrübe önümüzdeki dönemde beş yıl içerisinde Muğla'daki hizmetlerin çok daha ileriye götürülmesi açısından büyük bir temel olacak.

"HERKESE EŞİT ADİL HİZMETİ GÖTÜRMEYE KARARLIYIZ"

Sayın Osman Gürün başkanım Muğla'nın her köşesinde çok büyük hizmetler yaptı. Sağ olsun. Biz de ondan aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşımanın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Öncelikle hiçbir ilkeyi ayırmadan bana oy verdi, oy vermedi, hiçbir siyasi görüşü ayırmadan herkese eşit, adaletli, adil hizmet götüreceğim. Yani bazılarının söylediği gibi 'bize oy vermezsen, hizmet alamazsın, iktidarla aynı yerden olmazsan, sana kimse bakmaz' demiyoruz. Öyle demiyoruz. Herkese eşit adil hizmeti götürmeye kararlıyız. Ant içtik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği nasıl olur? Bunlara göstereceğiz. Ben hiçbir siyasi görüş etnik kimlik mezhep ayırmadan herkesin oyunu istiyorum. Biz halk çocuğuyuz.

"İŞÇİMİN, EMEKÇİMİN, KAMU PERSONELİNİN SIKINTISINI BİLİRİM"

Benim babam çiftçi. Benim babam esnaf. Benim annem ev kadını. Biz saraylarda doğmadık. Bizim babamız bize gemicikler almadı. Sayın genel başkanımız, öğretmen çocuğu. İki öğretmenin, anne babanın çocuğu. Bizim bütün adaylarımız, bütün ilçe adaylarımızın hepsi buraya dişiyle tırnağıyla bu partiye emek vererek kazıya kazıya geldiler. Biz yokluk nedir biliriz. Yoksulluk nedir biliriz. O yüzden bu hizmetlerimizde de halkımızla aynı duygular içerisinde olacağız. Biliyoruz çünkü yaşadığımız işler bunlar bizim. Çiftçilik yaptık, çiftçinin sorununu biliriz. Esnaflık yaptık, esnafın sorununu biliriz. Ben tam otuz yıl bordrolu çalıştım. İşçimin, emekçimin, kamu personelinin sıkıntısını bilirim. Emekçimi, işçimi hiç kimseye yedirmem. Hani bazıları diyorlar ya ben geldim mi masasını toplasın gitsin, onu görevden alırım, bunu görevden alırım Kardeşim ben bu belediyenin bir kuruş ne olursa olsun ne parasını ne de emekçisini hiç kimseye yedirmem. Muğla'nın hakkını, Muğla'nın hakkını hiç kimseye yedirmem. Eksiğimiz ne varsa çabaladığımız ne varsa altyapısından suyuna yoluna her şeyi yapacak. Bilgi, birikim, enerji, bizde var.

"KİMSENİN BAŞINA EFENDİ OLMAYA GELMEDİK; YOLDAŞ OLMAYA GELDİK"

Ben Muğlalıyım. Nüfusumu da aldırdım Menteşe'ye. Hayırlı olsun. Evi kiraladım. Bir yere gitmiyorum yani uzun süre başınızdayız. Ama şunu da söyleyeyim. Bizler kimsenin başına efendi olmaya gelmedik. Aynı Atatürk'ün dediği gibi; köylü milletin efendisidir. Bizler sizlere, dar gününüzde, kötü gününüzde, zor gününüzde fakirin, fukaranın, gurebanın yanında, yoldaş olmaya geldik yoldaş. Başkan değil, yoldaş olmaya geldik. Partimizin biliyorsunuz seçim şarkısı var. El ele kol kola, omuz omuza işte bu ruhla tüm Muğla'mıza hizmet etmeye geldik. Sizlere yoldaş olmaya geldik. Hizmetkar olmaya geldik."