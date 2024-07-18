Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte sürdürdükleri çalışmalara ilişkin, "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, sorunları ve talepleri yerinde dinliyor. Çalışma ve projelerini kent halkıyla sağladığı etkileşim doğrultusunda şekillendiren Aras, şunları söyledi:

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları"

"Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak. Halkımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ekip olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim büyük motivasyon kaynağımızdır."

Başkan Aras öncülünde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek çalışma, proje ve hizmetlerden bazıları şöyle:

- Yatağan'a gündüz bakım evi

Yatağan'da Eylül'de açılacak olan 40 çocuk kapasiteli gündüz bakım evi. Çocuklar, güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda çeşitli eğitici ve eğlendirici aktivitelerle zaman geçirebilecek. Diğer ilçelerde de gündüz bakımevi açılması için çalışmalar devam ediyor.

-Kısa mola hizmeti yaygınlaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde kısa mola hizmetlerini hayata geçiriyor. Yatağan'ın Yeşilbağçılar Mahallesi'nde Belediye'ye ait binada, kısa mola merkezi, engelli nakil hizmeti, sosyal hizmet atölyesi ve sosyal yardım merkezi yer alacak.

-İlçelerde ücretsiz internet

Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede vatandaşların ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet hizmetini yaygınlaştırıyor. Bu hizmet ile öğrenciler online derslerine kesintisiz devam edebilirken, iş hayatında olan vatandaşlar da internet erişimine kolayca ulaşabilecekler.

-Ücretsiz cenaze nakli ve HPV aşısı

Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Hem hava yolu hem de kara yolu ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz sunulması, vatandaşların zor zamanlarında onlara ekonomik olarak destek sağlıyor. Kadınlar için önemli olan bir aşı da Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı olarak etkili olan HPV, ücretsiz olarak uygulamak için çalışmalara başlandı.

-Kadın ve ailelere özel daire başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurdu. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kadın Politikaları Şube Müdürlüğü, kadın politikaları, istihdam politikaları, danışma merkezi, sığınak, hukuki destek dönüştürücü ve güçlendirici politikalar alanında projeler üretecek.

-Sınav ve ulaşımda öğrenciye destek

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Aras'ın göreve gelmesinden sonra toplu taşımada indirime gitti. Aras'ın talimatıyla öğrencilerin ulaşım ücreti 1 TL'ye düşürüldü. Ulaşımda öğrenci indirimin yanı sıra 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ve öğretmenlere ulaşımda indirim sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi KPSS, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılıyor. Aynı zamanda sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli kişilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanıyor.

-Halk Kart yardımı artırıldı

Belediye'nin diğer bir önemli hizmeti olan Halk Kart, yüzde 110 artırıldı. Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen miktar ile temel ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor. Vatandaşlar kart ile gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor.

-4 ilçede Tarım Market kuruluyor

Menteşe, Yatağan, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Büyükşehir, Tarım Market projesini hayata geçiriyor. Çiftçi Kart uygulaması ile çiftçiler yemi, gübreyi, tohumu ve canlı hayvanı indirimli alabilecek. Fethiye'de salça üretim merkezi kurularak üreticiye destek sağlanacak.

-Belediye plajları hizmete açıldı

Vatandaşların plaja rahat bir biçimde girebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar'da Fenerburnu, Bodrum Bitez'de Bağarası ve Ula Akyaka'da Gökçe plajlarını halkın kullanıma açtı. Plajlarda aynı zamanda mobil kafe vatandaşlara hizmet veriyor.