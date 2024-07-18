Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Aras öncülünde hayata geçirilen çalışma, proje ve hizmetler arasında gündüz bakım evleri, ücretsiz internet, ücretsiz cenaze nakli ve HPV aşısı gibi hizmetler yer alıyor.

18.07.2024 16:32  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte sürdürdükleri çalışmalara ilişkin,  "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, sorunları ve talepleri yerinde dinliyor. Çalışma ve projelerini kent halkıyla sağladığı etkileşim doğrultusunda şekillendiren Aras, şunları söyledi:

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları"

"Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak. Halkımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ekip olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim büyük motivasyon kaynağımızdır."

Başkan Aras öncülünde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek çalışma, proje ve hizmetlerden bazıları şöyle:

- Yatağan'a gündüz bakım evi

Yatağan'da Eylül'de açılacak olan 40 çocuk kapasiteli gündüz bakım evi. Çocuklar, güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda çeşitli eğitici ve eğlendirici aktivitelerle zaman geçirebilecek. Diğer ilçelerde de gündüz bakımevi açılması için çalışmalar devam ediyor.

-Kısa mola hizmeti yaygınlaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde kısa mola hizmetlerini hayata geçiriyor. Yatağan'ın Yeşilbağçılar Mahallesi'nde Belediye'ye ait binada, kısa mola merkezi, engelli nakil hizmeti, sosyal hizmet atölyesi ve sosyal yardım merkezi yer alacak.

-İlçelerde ücretsiz internet

Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede vatandaşların ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet hizmetini yaygınlaştırıyor. Bu hizmet ile öğrenciler online derslerine kesintisiz devam edebilirken, iş hayatında olan vatandaşlar da internet erişimine kolayca ulaşabilecekler.

-Ücretsiz cenaze nakli ve HPV aşısı

Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Hem hava yolu hem de kara yolu ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz sunulması, vatandaşların zor zamanlarında onlara ekonomik olarak destek sağlıyor. Kadınlar için önemli olan bir aşı da Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı olarak etkili olan HPV, ücretsiz olarak uygulamak için çalışmalara başlandı.

-Kadın ve ailelere özel daire başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurdu. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kadın Politikaları Şube Müdürlüğü, kadın politikaları, istihdam politikaları, danışma merkezi, sığınak, hukuki destek dönüştürücü ve güçlendirici politikalar alanında projeler üretecek.

-Sınav ve ulaşımda öğrenciye destek

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Aras'ın göreve gelmesinden sonra toplu taşımada indirime gitti. Aras'ın talimatıyla öğrencilerin ulaşım ücreti 1 TL'ye düşürüldü. Ulaşımda öğrenci indirimin yanı sıra 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ve öğretmenlere ulaşımda indirim sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi KPSS, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılıyor. Aynı zamanda sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli kişilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanıyor.

-Halk Kart yardımı artırıldı

Belediye'nin diğer bir önemli hizmeti olan Halk Kart, yüzde 110 artırıldı. Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen miktar ile temel ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor. Vatandaşlar kart ile gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor.

-4 ilçede Tarım Market kuruluyor

Menteşe, Yatağan, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Büyükşehir, Tarım Market projesini hayata geçiriyor. Çiftçi Kart uygulaması ile çiftçiler yemi, gübreyi, tohumu ve canlı hayvanı indirimli alabilecek. Fethiye'de salça üretim merkezi kurularak üreticiye destek sağlanacak.

-Belediye plajları hizmete açıldı

Vatandaşların plaja rahat bir biçimde girebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar'da Fenerburnu, Bodrum Bitez'de Bağarası ve Ula Akyaka'da Gökçe plajlarını halkın kullanıma açtı. Plajlarda aynı zamanda mobil kafe vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Muğla, Aşı, HPV, Ulaşım, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların İhtiyaçlarına Odaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement