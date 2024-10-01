Muğla'da Arıcılar için 'Temiz Petek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da Arıcılar için 'Temiz Petek' Projesi Başlatıldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcıların sorunlarına çözüm olarak başlattığı 'Temiz Petek' projesi ile bu yıl Köyceğiz'deki arıcılara hizmet vermeye başladı. Proje, peteklerin -30 derecede şoklanarak büyük balmumu güvesinden arındırılmasını sağlıyor ve arıcıların ürün kalitesini artırmayı hedefliyor.

01.10.2024 15:57  Güncelleme: 16:38
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıcıların büyük sorunlarından olan Büyük Balmumu Güvesi'ne karşı başlattığı "Temiz Petek" projesi bu yıl Köyceğiz'deki arıcılara hizmet vermeye başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıcıların sorunlarından Büyük Balmumu Güvesi'ne karşı başlattığı ve yerel yönetimler arasında bir ilk olan "Temiz Petek" projesi 5'inci yılında da arıcılara destek oluyor. 2018 yılında başlayan "Temiz Petek" projesinde bugüne kadar 8 ilçeden 202 bin 499 adet petek şoklanarak üreticilere teslim edildi. Geçen yıllarda Köyceğiz, Milas ve Menteşe ilçelerinde yapılan petek şoklama işlemi bu yıl Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde arıcıların hizmetine sunuldu.

Petekler -30 derecede şoklanıyor

Büyük ilgi gören proje kapsamında kabartılmış peteklerin saklama döneminde Büyük Balmumu Güvesi'nin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorununun önüne geçmek için petekler -30 derecede şoklanıyor. Bu işlem sayesinde peteklerin Büyük Balmumu Güvesi, larva, pupa ve yumurtaları öldürülerek üreticilere teslim ediliyor.

"Peteklerimizi kolayca bir sonraki döneme hazırlıyoruz"

Proje başladığından beri peteklerini uygulama için getiren bal üreticisi Yıldırım, "Bir ziraat mühendisi olarak da bu proje biz üreticiler için çok önemli. Dönem boyunca korumamız gereken petekleri burada -30 derece sıcaklıkta şoklatarak bir sonraki döneme hazır hale getirme fırsatı buluyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Doğal yöntemlerle peteklerimizi koruyoruz"

Bir diğer bal üreticisi Üstün Şimşek de "20 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Burada -30 derecede ürünlerimizi şoklatıp peteklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde de kimyasal kullanmadan doğal yollarla peteklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu proje sayesinde ürettiğim baldan da verim alıyorum. Bu şekilde sakladığım peteklerden çıkan balların üretiminde kimyasal kullanmadığım için ürün testinde kalıntılar çıkmıyor. Bu proje ile ürünlerimizin değerini artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üreticilerimizin ürün kalitesini artırıyoruz"

Temiz Petek Projesi'nin amacını aktaran Yüksek Gıda Mühendisi Övgü Ferek, "Projemizle üreticilerimizin kabartılmış peteklerini -30 derecede şoklayarak koruma altına alıyoruz. Üreticilerimiz isterlerse kendileri paketledikleri petekleri getirebilirler ya da bizlerden poşet isterlerse o desteği de sağlıyoruz. Bu şekilde arıcıların peteklerde en büyük sorunu olan büyük balmumu güvesi, larvaları ve yumurtalarını arındırıyoruz. Bu sayede kalıntısız ve doğal ürün üretimine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Temiz Petek projesinden nasıl yararlanılır

Temiz Petek projesinden yararlanmak isteyen üreticiler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabilecek. Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecek. Proje, 16 Eylül 2024 ile 16 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek.

Muğla\'da Arıcılar için \'Temiz Petek\' Projesi Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Arıcılar için 'Temiz Petek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Arıcılar için 'Temiz Petek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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