Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Muğla\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
23.07.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Ula'da iki kişi arasındaki kavgada karşılıklı bıçakla yaralanmalar yaşandı, durumu ağır biri var.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti. Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Aralarındaki arbedede birbirlerini defalarca bıçaklayan tarafları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Göktaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çınar, Muğla, Olay, Ula, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:23:58. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.