Muğla\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti. Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Aralarındaki arbedede birbirlerini defalarca bıçaklayan tarafları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Göktaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.