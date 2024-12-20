Muğla\'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında Kadriye Atilla (78) ile eşi Selver Atilla (82), hayatını kaybetti.

Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki Selver Atilla'ya ait evde, saat 00.30'da yangın çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Kadriye Atilla ve eşi Selver Atilla'nın yangında öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Yangının, soba bacası temizliğinin ardından bacaya konulan kağıtların tutuşması nedeniyle çıktığı belirlendi.