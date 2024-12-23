Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa verildi (HABER EKLENDİ) - Son Dakika
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Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa verildi (HABER EKLENDİ)

Muğla\'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa verildi (HABER EKLENDİ)

MUĞLA'da dün hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in (52) cenazesi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

23.12.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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MUĞLA'da dün hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in (52) cenazesi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden 4 kişiden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay olan Çiçek için Laal Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Çiçek'in eşi Gülay (50), oğlu Gökberk (22), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı Murat Orhan, kent protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'HEP KALBİMİZDESİN, HİÇ DEĞİŞMEYECEKSİN'

Gülay Çiçek, pilot eşinin fotoğrafını öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen Çiçek, "Seni çok seviyorum, ağlamayacağım. Hep kalbimizdesin, hiç değişmeyeceksin" dedi.

BARIŞ HAREKATI SONRASI KKTC'YE GÖÇ ETMİŞLER

Çiçek'in cenazesi, İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bayram Çiçek'in ailesinin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Mut ilçesi Çömelek Mahallesi'nden KKTC'deki Tatlısu köyüne göç ettiği, Bayram Çiçek'in Kıbrıs'ta büyüdüğü, kız kardeşi Leyla Güvenlier'in ise hala Tatlısu Yalı Mahallesi muhtarı olarak görev yaptığı belirtildi.

Haber: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa verildi (HABER EKLENDİ) - Son Dakika

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