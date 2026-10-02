Muğla Milas\'ta fenalaşan 46 yaşındaki kişi AFAD ve jandarmayla tahliye edildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan Seyfullah G. (46), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu bölgeden güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kapıkırı Mahallesi İsa Mağarası mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş parkurunda bulunan Seyfullah G.'nin fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine Seyfullah G.'nin araç yoluna güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla AFAD ekipleri, 2 araç ve 5 personelle yürütülen çalışmada, Seyfullah G.'yi bulunduğu bölgeden güvenli şekilde tahliye etti. Seyfullah G., sağlık kontrolü ve gerekli müdahalenin yapılması için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.