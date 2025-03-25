Muharrem İnce: Gizli Tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu Yargılıyorsan Açık Tanıkla Melih Gökçek'i Yargıla - Son Dakika
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Muharrem İnce: Gizli Tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu Yargılıyorsan Açık Tanıkla Melih Gökçek'i Yargıla

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gizli tanığın ifadesiyle yargılama yapıyorlar. Ankara'da açık tanık var. Bakanlar kurulundan çıktı Bülent Arınç, "Melih Gökçek, Ankara'yı parsel parsel satıyor" dedi.  Eğer gizli tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsan açık tanıkla Melih Gökçek'i yargıla" dedi.

25.03.2025 03:23  Güncelleme: 11:10
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(ANKARA)- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gizli tanığın ifadesiyle yargılama yapıyorlar. Ankara'da açık tanık var. Bakanlar kurulundan çıktı Bülent Arınç, " Melih Gökçek, Ankara'yı parsel parsel satıyor dedi.  Eğer gizli tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsan açık tanıkla Melih Gökçek'i yargıla" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını Ankara'daki Kızılay semtinde protesto edenlere seslenerek İmamoğlu'na desteklerini bildirdi.

CHP Parti otobüsünden vatandaşlara seslenen İnce, Bülent Arınç'ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melif Gökçek hakkında sözlerini hatırlatarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu nasıln yargılıyortlar? Bir gizli tanık var arada. Gizli tanık diyor ki, 'Ben şunları duydum'. Gizli tanığın ifadesiyle yargılama yapıyorlar. Ankara'da açık tanık var. Bakanlar kurulundan çıktı Bülent Arınç, "Melih Gökçek, Ankara'yı parsel parsel satıyor" dedi.  Eğer gizli tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsan açık tanıkla Melih Gökçek'i yargıla." dedi.

"Cumhuriyeti savunan çocukların gözüne gaz sıkıyorsun"

Yurdun çeşitli yerlerinde İmamoğlu 'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda polisin müdahalelerine ilişkin İnce, "Polis arkadaşlarım, siz Tayyip Erdoğan'ın değil Türkiye Cumhuriyeti'nin polisisiniz. Bizim evlatlarımızın gözüne gaz sıkacağınıza sokaklardaki sınırı geçen, Van'dan girip Çanakkale'den çıkan Sığınmacıları yakalayın. Adam Afganistan'dan geliyor Van'dan giriyor Elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a geliyor. Sığınmacıya sesini çıkarmıyorsun, teröriste sesini çıkarmıyorsun, hırsıza sesini çıkarmıyorsun, cumhuriyeti savunan çocukların gözüne gaz sıkıyorsun." ifadelerini kullandı.

"Omuz omuza mücadele etme zamanıdır"

İlk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi destekleyeceğini ve Türkiye'yi karış karış seçim propagandası için gezeceğini belirten İnce şunları kaydetti:

"Siyasette bir helalleşme vardır. Helalleşme önce karşı mahalleden başlamaz. Önce kendi mahallenden başlar, kendi ailenden başlar. Ben Şu anda otobüsüne bindiğim partiye 42 yıl hizmet ettim. Gençlik kollarında, ilçe yönetiminde, il başkanı olarak, milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak. Sonra yollarımız ayrıldı ama başka bir eve gitmedim. Kendime ev açtım, başka eve gitmedim. Şimdi yerel seçimde birinci parti çıkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve onun genç bir genel başkanı var. Ben söz verdim, yerel seçimde birinci çıkmış olan o genç genel başkana ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir şey istemeden, hiçbir şey beklemeden tamamen insani, çağdaş, Atatürkçü, yurtsever duygularımla yardımcı olacağım. Karış karış Türkiye'yi gezeceğim. FETÖ'cüler benimle ilgili sahte dekontlar paylaştılar. FETÖ'cüler benimle ilgili yabancı porno sitelerinden alınmış görüntülerle bana iftira attılar. Benim bazı arkadaşlarım da bunun gazına gelerek bunları yaydı. Ben bu iftiralara rağmen hakkımı helal ediyorum. Şimdi hesaplaşma zamanı değildir. Şimdi omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe, gönül gönüle mücadele etme zamanıdır. Sloganımız şu olmalıdır, 'Tepeden tırnağa cesaret, her şey Türkiye'yi sevmekten ibaret'."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muharrem İnce: Gizli Tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu Yargılıyorsan Açık Tanıkla Melih Gökçek'i Yargıla - Son Dakika

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