DSP'den CHP'ye katılma iddiası: Aksakal sert çıktı - Son Dakika
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DSP'den CHP'ye katılma iddiası: Aksakal sert çıktı

10.06.2026 15:43  Güncelleme: 16:46
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, DSP'den bir genel başkan yardımcısı ile yaptığı görüşmede, "DSP'ye katılma" talebinde bulunduğunu iddia ederek, "Başkanlık Kurulu'nda gündeme getirdim, herkes benim gibi şiddetle karşı çıktı" dedi. Aksakal, "Bugünkü yönetim anlayışıyla yolu ayrılan herkese çağrı yapıyorum, DSP, CHP'nin bugünkü Meclis yapısı içinde bulunan saygın milletvekillerine, yerel yönetimlerde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir" diye konuştu.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, DSP'den bir genel başkan yardımcısı ile yaptığı görüşmede, "DSP'ye katılma" talebinde bulunduğunu iddia ederek, "Başkanlık Kurulu'nda gündeme getirdim, herkes benim gibi şiddetle karşı çıktı" dedi. Aksakal, "Bugünkü yönetim anlayışıyla yolu ayrılan herkese çağrı yapıyorum, DSP, CHP'nin bugünkü Meclis yapısı içinde bulunan saygın milletvekillerine, yerel yönetimlerde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir" diye konuştu.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksakal, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair, "40 yıldır şehit cenazelerinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye toplumu sokaklarda bağırtanlar, seçim otobüslerinin üzerinden bebek katili için urgan fırlatanlar, bugün 'terörsüz Türkiye' açılımının ikinci aşamasına geçilmelidir diyerek terör örgütünün söylemleriyle aynı hizaya gelmektedirler. Bu kabul edilemez" dedi.

Yıllarca terör örgütü PKK'ya hizmet etmiş, binlerce şehidin kanı elinde olan birtakım militanların, "cezasız bir şekilde yeniden toplum içine karışmasını sağlayacak yasal çalışmalar" yapıldığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyen Aksakal, "Açıkça uyarıyorum, yanlış yaparsınız. O gelecek olan 3-5 militan değil, alacağınız silahlar değildir milletimizin beklediği. Amerika, İsrail ve birtakım Avrupa Birliği ülkelerince kendilerine verilen binlerce tır dolusu ağır silahlar öncelikle teslim alınmalı. Kandil'deki elebaşları bulundukları kamplardan çıkarılmalı. Hangi cehenneme gideceklerse gittikten sonra geriye kalanlar için de detaylı bir çalışma yapılabilir" şeklinde konuştu.

"DEMOKRATİK SİYASETİN GELECEĞİ ADINA ENDİŞELENDİK"

Önder Aksakal, dün CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaşananlara ilişkin, "Emperyalizme karşı dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını yönetmiş bu gazi Meclis'in koridorlarında, salonlarında kişisel ihtiraslarını tatmin etmek isteyenlerin pervasızlıklarına bir daha izin verilmemelidir. İnanın, tüm bu yaşananlar karşısında duygu ve düşüncelerimizi bir kelimeye sığdırmak gerekirse yalnızca şunu söyleyebilirim, demokratik siyasetin geleceği adına endişelendik" değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, CHP'deki sorunlara dair, "Bugün geldiğimiz noktada hepimizin yüreğini burkan, Türk siyasetini derinden sarsan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurucu değerlerin savrulduğu, umutların tükendiği bir fetret devri yaşanmaktadır. Bu kürsüden ilan ediyorum, biz, Cumhuriyet'in köklü çınarlarının devrilmesine, o çınarın gölgesinde büyüyen umutların yok edilmesine asla müsaade edemeyiz" dedi.

"GELİN LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYET'İ ŞAHA KALDIRALIM"

CHP'nin kendi içinde "göz göre göre erimesine" seyirci kalamayacaklarını dile getiren Aksakal, şunları söyledi:

"Gün, cumhuriyetin kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Buradan, Atatürk'ün kurduğu o büyük mirasın içinde siyaset yapan, ancak bugünkü yönetim anlayışıyla yolu ayrılan, yüreği vatan için çarpan herkese çağrı yapıyorum, Demokratik Sol Parti, CHP'nin bugünkü Meclis yapısı içinde bulunan saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir. Burası Karaoğlan Bülent Ecevit'in, dürüstlüğün, nezaketin ve eğilmeyen başların yuvasıdır. Gelin, gücümüzü birleştirelim. Gelin, laik ve demokratik Cumhuriyet'i hep birlikte yeniden şaha kaldıralım."

"HERKES BENİM GİBİ BUNA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI"

Aksakal, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in DSP'den bir genel başkan yardımcısı ile görüştüğü iddiasına ilişkin sorusunu da yanıtladı. Murat Emir'in görüşmede, DSP kurultay tarihini sorduğunu belirten Aksakal, "Arkadaşımız da önümüzdeki sonbahar aylarında 'ekim, kasım, aralık aylarından birinde yapmayı planlıyoruz' diye söylediğinde, Emir 'biz Özgür Özel genel başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz' diye sormuş. O da bu konuda bir yanıt verme yetkisinin olmadığını belirtmiş" diye konuştu.

"DSP, HIRSIZLIK, YOLSUZLUKLA ADI GEÇENLERLE ASLA BİRARAYA GELEMEZ"

Başkanlık Kurulu toplantısında bu görüşmeyi gündeme getirdiğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar çünkü DSP ismi, olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez. 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da bu tip ilişkilerle sırf iktidar olma amacıyla ya da parlamentoda güçlü olabilmek gerekçesiyle böyle bir ilişkiye girebilme imkanı yoktur."

Önder Aksakal, CHP'li Emir ile görüşen genel başkan yardımcısının partiden istifa ettiğini, dün itibarıyla da kesin ihraç istemiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Emir, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP'den CHP'ye katılma iddiası: Aksakal sert çıktı - Son Dakika

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