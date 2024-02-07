Murat Kurum, Hak-İş Federasyonu Toplantısında Konuştu

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Hak-İş Federasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Kurum'un gündeminde İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve kentsel dönüşüm vardı. Kurum, "İşçiyle belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları, ki buradan ilan ediyorum işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz." dedi. Kurum, "Sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi; belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaktır." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Hak-İş Federasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kurum, "İstanbul'da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız; bu konutlarımız kiralanacak ve kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize 39 ilçeye yetecek şekliyle inşallah bu projeleri gerçekleştireceğiz." dedi. Murat Kurum'a konuşmasının ardından hediye takdimi yapılırken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"SENDİKALARIMIZ BELEDİYEDE DE YOL ARKADAŞIMIZ OLACAKTIR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah 1 Nisan'da inşallah göreve geldiğimizde; bakanlığım döneminde de hep koruduğum bir ilkeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de uygulayacağız, katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracağız. Sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi; belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaktır. Birlikte istişare etmekle kalmayıp, icraatı da, projeyi de beraber uygulayacağımız paydaşlarımız olacaktır. Öncelikle; çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri sizlerle birlikte tasarlayacağız, sizlerle birlikte uygulayacağız. Sizler, toplu sözleşmeleri müzakere ediyorsunuz. İnşallah İstanbul'da hizmet ve sanayi sektöründeki kardeşlerimizin haklarını belediyemizle, özel sektörümüzle ve sizlerle birlikte hep istişare edeceğiz. Belediye olarak sizlere insanımızın mutluluğu için gerekli tüm desteği vermeye gayret göstereceğiz. Benim şahsen en önem verdiğim üç nokta daha var. İşçiyle belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları, ki buradan ilan ediyorum işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Yine İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik, sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına da maddi açıdan manevi açıdan tüm desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz." dedi.

"EN BÜYÜK İKİ ENGEL, DÖNÜŞÜMÜN DURMASI VE TRAFİK ÇİLESİ"

Kurum, "Değerli kardeşlerim, İstanbul'un ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesinin önündeki en büyük iki engel; kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesidir. Bunu bugün nereye gitseniz, hangi sokağa gitseniz, hangi ilçede vatandaşımızla karşılaşsanız bundan artık illallah etmiş durumdalar. Her gün trafikte kaybettiğimiz saatler tüm işletmecilerimize, işçimize, emekçimize, esnafımıza geri döndürülemeyen bedeller ödetmiştir. Halbuki İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir, itici gücüdür. İstanbul'un kilitlenmesi demek, Türkiye'nin kilitlenmesi demektir. Ulaşım problemi çözülmüş bir İstanbul; tüm işletmelerin, işçi kardeşlerimizin daha çok işi, daha az maliyetle yapması demektir. Afetlere dirençli bir İstanbul demek, ekonomik faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştiren bir İstanbul demektir." şeklinde konuştu.

"5 YILDA 650 BİN YENİ KONUT, 100 BİN SOSYAL KONUT"

Murat Kurum, "Açık söylüyorum kıymetli kardeşlerim, CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet maleesef çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbul'umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır; ama ben sizlerin nezdinde tüm İstanbullulara, İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerimize Türkiye'nin 81 ilinde toplam 365 bin yeni sosyal konut yapan, her afette Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da en son asrın felaketi 11 ilimizde afetzede kardeşlerimizle el ele mücadele etmiş, ve bu manada 2 milyona yakın insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. İstanbul'u hem depreme hazırlayan hem de bu manada yerel ekonomiyi ve istihdam imkanlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle sizlerle birlikte çalışacağız. İstanbul'da, 5 yılda 650 bin konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız; bu konutlarımız kiralanacak ve kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize 39 ilçeye yetecek şekliyle inşallah bu projeleri gerçekleştireceğiz." dedi.