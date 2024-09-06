Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başarılı öğrencilere hediye çeki verdi

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) üniversiteye hazırlanarak, 2024 YKS'de başarılı olan 7 öğrenciye 10 bin lira değerinde hediye çeki verdi.

MURGEM, gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren bir eğitim merkezi olarak bu yıl yüzde 87'lik bir başarı oranına ulaştı. Toplam 498 öğrenciden 432'si üniversiteye yerleşirken, 91 öğrenci tercihte bulunmayarak şansını bir sonraki yıla bıraktı.

MURGEM'in en iyi derecelerini sayısal puan türünde Türkiye 10 bin 634'üncüsü olan Onur Ege Koç ve sözel puan türünde Türkiye bin 273'üncüsü olan Hazar Selimoğlu elde etti. Başkan Uysal, bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla sıralamada öne çıkan ilk 7 öğrenciye 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.