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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 03:56  Güncelleme: 03:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 200
Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Kullanılan Oy : 45.456
Geçerli Oy : 42.410
Katılım Oranı : % 68,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 41,717.685
AK PARTİFEYAT ASYA% 25,0310.616
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 12,435.273
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 4,61.952
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,391.862
DİĞER% 3,531.498
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,781.177
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,54655
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 1,17494
SAADETRIDVAN BOZ% 0,94397
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,58248
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,42178
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,39165
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1878
HKPHATİCE KARA% 0,143
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,141
DSPSELİM BIYIK% 0,0937
TKHARJİN AVCİ% 0,0311
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 94,23
Katılım Oranı : % 67,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 54,385.331
AK PARTİYAKUP KAYA% 21,932.150
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 10,821.061
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,77860
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,11207
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,5857
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,4746
HKPKEMAL BİN% 0,3130
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,329
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,220
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,1313
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL ORBAY% 42,562.698
AK PARTİSUPHİ IŞIK% 41,212.612
İYİ PARTİİSMET ÖZCAN% 13,39849
YENİDEN REFAHFERİT GÜRBÜZ% 2,19139
DEM PARTİREHBER KARAKAYA% 0,3220
CHPRAHMİ PAÇAL% 0,1610
SAADETMUHAMMED EMRE YALÇINKAYA% 0,096
DEVA PARTİSİHARUN YILDIRIM% 0,053
HÜDA PARRAMAZAN KARABULUT% 0,032
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 54,14969
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 29,39526
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 9,16164
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 5,4898
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,8916
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,59
BTPFATMA YOLAY% 0,224
HKPYEŞİLAY AKARSU% 0,112
SAADETMUHAMMED ŞAMİL BAŞEL% 0,112
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 49,774.375
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 44,943.950
CHPMEVLUT GÜVENİR% 2,38209
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,6759
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,5851
SAADETNURULLAH BOZ% 0,4136
HKPULAŞ ÖZÇELİK% 0,3632
VATAN PARTİSİYÜCEL UÇAK% 0,3329
BTPBAHRİ BOZ% 0,2925
HÜDA PARİZZET URAL% 0,2724
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 65,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGİYASETTİN AYDEMİR% 60,492.695
AK PARTİABDULBARİ HAN% 22,721.012
CHPAKIN OKYAY% 10,03447
BAĞIMSIZDOĞAN DEDE% 1,9587
YENİDEN REFAHABDULBAKİ BALİ% 1,8482
MHPSERACEDDİN SOLHAN% 1,0848
BTPAHMET BAŞARA% 0,5223
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ ATALAY% 0,5223
HÜDA PARVEYSEL EŞİM% 0,418
HKPFATİH SÖĞÜT% 0,2913
SAADETSADIK AYDIN% 0,167

Kaynak: AA

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