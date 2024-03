MÜSİAD Azerbaycan, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat\'ta iftar programı düzenledi

Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Sabirabat Valisi Sirageddin Cabbarov, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla köklendiğini, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesiyle müttefiklik seviyesine çıktığını belirtti.

Bağcı, ikili ilişkilerin başta savunma ve güvenlik olmak üzere ekonomi, ticaret, lojistik ve altyapı gibi alanlarda güçlendiğini, bu ilişki biçimiyle Türk Devletleri Teşkilatının da güçlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın her yerinde zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu vurgulayan Bağcı, Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlardan bahsetti ve Türkiye olarak Filistin'in haklı davasını desteklediklerini ifade etti.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli ise konuşmasında davetlilere teşekkür etti, MÜSİAD Azerbaycan hakkında bilgi verdi.

Bağcı ve diğer yetkililer, iftar sonrasında Ahıska Türkleri ve aksakallarla sohbet etti.

Büyükelçi Bağcı ve MÜSİAD yetkilileri program öncesinde Sabirabat şehitliği ve valiliğe ziyarette bulundu.