MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye Vizyonu Çağrısı - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye Vizyonu Çağrısı

MÜSİAD\'dan Terörsüz Türkiye Vizyonu Çağrısı
12.06.2025 13:49
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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, terörün sona ermesinin kardeşliğin dirilişi olduğunu belirtti.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin 81 il başkanı ve uluslararası temsilcileriyle birlikte Diyarbakır'a gelerek, Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde 'Terörsüz Türkiye Vizyonuna Destek' temalı toplantıya katıldı. Toplantıda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yer aldı.

'BU ZAFER, 85 MİLYONUN TAMAMININ ORTAK ZAFERİDİR'

Açılış konuşmalarının ardından söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir. İşte bugün terörün bitişi, bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da ebediyen çöküşüdür. Elbette bu son, kendiliğinden gelmedi. Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tecelli eden siyasi iradenin, devlet aklının sabırlı ve kararlı stratejisinin, toplumumuzun vicdan sahibi kanaat önderlerinin gayretlerinin ve en önemlisi, bu aziz milletin bir bütün olarak gösterdiği metanetin ortak eseridir. Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun tamamının ortak zaferidir. Bir an düşünelim; bu ihanet şebekesi olmasaydı, bugün Türkiye nerede olurdu? Hesaplar ortada. Ülkemizin bu mücadelede doğrudan ve dolaylı olarak harcadığı kaynak 2 trilyon doları aşıyor. Bu rakam, basit bir ekonomik maliyet değil; ertelenen hayallerin, gasbedilen umutların, Cizre'deki, Yüksekova'daki tarlasına tohum yerine korku ekmek zorunda kalan çiftçinin ahının bedelidir. Bu rakam, o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir" diye konuştu.

'GELİN, BU VİZYONUN BİRER İHYA NEFERİ OLALIM'

Sürecin sadece Türkiye için değil, komşu ülkelere de umut ışığı olduğunu söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu yeni dönemde Türkiye, yegane gücünü yine kendi evlatlarından, yani Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla tek yürek olmuş aziz milletinden alacaktır. İşte bu tarihi dönemeçte, MÜSİAD olarak bir sorumluluk üstleniyor ve buradan tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulunuyoruz; Başta iş dünyamızın diğer kıymetli çatı kuruluşları olmak üzere, tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz; Gelin, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. Biz MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve ilk adımı buradan atıyoruz. Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kuracağız ve bugünden itibaren sahada olacağız. Bölge illerdeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle ve tarım kooperatifleriyle yakın ilişkiler tesis ederek sanayi ve tarım alanında kalkınma adına hızla sonuca gidebileceğimiz alanları belirleyeceğiz. Bu bölgelerdeki her bir yatırım, her bir fabrika bacası, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda birliğimize ve kardeşliğimize vurulmuş bir mühür olacaktır. Bu süreçte sorumluluk üstlenen tüm tarafların, milletimize verdikleri söze sadık kalacaklarına ve bu topraklara huzurdan başka bir vaatte bulunmayacaklarına olan inancımız tamdır. Biz MÜSİAD olarak, bu sürecin sivil hayattaki en büyük takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: DHA

Burhan Özdemir, Sivil Toplum, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye Vizyonu Çağrısı - Son Dakika

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