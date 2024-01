Musonlar, insanların Afrika\'dan Doğu Asya\'ya göçünde kilit rol oynadı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Kısa süre önce yapılan bir araştırma, 70.000 ila 120.000 yıl önce insan topluluklarının Afrika'dan Doğu Asya'ya göç etmesinde Asya'daki şiddetli yaz musonlarının kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yeryüzü Çevre Enstitüsü ile Güney Kore, İspanya ve İngiltere'den araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, bu hafta ABD'deki Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

İnsan topluluklarının ilk olarak Afrika kıtasında ortaya çıktığı ve Asya kıtasındaki en yoğun nüfuslu güney ve doğu bölgelerinde iklimin temel olarak muson döngüsünden etkilendiği yaygın olarak biliniyor. Ancak antik dönemde yaşamış insanların muson değişikliklerine nasıl tepki verdiği konusu, insan evrimine yönelik araştırmalarda büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

Çinli ve yabancı araştırmacılar, Asya'daki yaz musonlarının günümüzdeki insanların ataları olan Homo Sapiens türünün göçlerini nasıl etkilediğini belirlemek için çalışma yürüttü. Araştırmacılar, Çin'in Loess Platosu'ndan alınan verilere dayanarak tarihteki Asya musonlarını yüksek çözünürlüklü olarak yeniden yapılandırdı ve antik dönemdeki Doğu Asya hidroiklimi ile antik insan yaşam alanı ortamlarının benzerini oluşturdu.

Bilim insanları, Asya'daki yaz musonu sezonunun son 280.000 yıl içinde güneş ışınımı, Kuzey Yarım Küre'deki buz hacmi ve sera gazları nedeniyle dönemsel değişikliklere uğradığını keşfetti.

Makalede antik dönemdeki insan topluluklarının yaklaşık 70.000 ila 120.000 yıl önce Afrika'dan Doğu Asya'ya yayıldığı, bunun ise Asya'da musonların yoğunlaşması ve Güneydoğu Afrika'da iklimin kötüleşmesiyle aynı döneme denk geldiği belirtildi.

Makaleye göre, güçlenen Asya musonları nedeniyle artan yağışlar, yükselen sıcaklıklar ve yeşillenen bitkiler Homo Sapiens'in kıtaya göçü için cazibe oluşturdu ve Afrika'da kötüleşen iklim şartları da bu göçü hızlandırdı.