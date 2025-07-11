İlk görüntüler geldi! İşte PKK\'nın silahları yaktığı anlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni kapsamında, 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı silahlarını yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER

Casene Mağarası'ndaki sembolik törene ait fotoğraflar da yayımlandı. Servis edilen görüntülerde çok sayıda teröristin silahlarını içinde ateş yanan dev bir kazana bıraktıkları anlar yer aldı.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"

Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.

"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

HAVADA VE KARADA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.