Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Politika

Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

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Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
11.07.2025 13:11
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Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Terörsüz Türkiye'' mesajıyla başlayan süreçte bugün tarihi bir eşik aşıldı. Aralarında PKK'lı yönetici Bese Hozat'ın da bulunduğu 30 terörist silahlarını yaktı. Teröristlerin içinde ateşler yanan kazanların bulunduğu alana gitmek için mağaradan çıktıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni kapsamında, 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı silahlarını yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

MAĞARADAN BÖYLE ÇIKTILAR

Casene Mağarası'ndaki sembolik törene ait görüntüler de servis edildi. Aralarında PKK'lı yönetici Bese Hozat'ın da bulunduğu teröristlerin ateş yanan kazanların bulunduğu alana gitmek için mağaradan çıktıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

3 ÜST DÜZEY PKK'LI DA SİLAH BIRAKTI

Silahların imha edildiği törende PKK'lı Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan ön plandaydı.

Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıkma anları böyle görüntülendi

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıkma anları böyle görüntülendi

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıkma anları böyle görüntülendi

Devlet Bahçeli, Bese Hozat, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 205622:
    şuna bak ya 250 kişilik güvenlik önlemi alınmış vay anasını artık onlarada birer koruma altına da çalarlı araba verin tak olsun Avrupa'ya ayıp olmasın itibardan tasarruf olmaz 14 24 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    bu oyunun biletleri nerede satılıyor 8 5 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    akp nin kardesleri hosgeldiniz ! 4 7 Yanıtla
  • 34ts6665:
    Amerika'ya en son 3000 tır silah göndermişti 3000 tır silah yak yak bitmez 3 3 Yanıtla
  • n5685244:
    hani bunların ayakkabı numarasını kadar biliniyordu 2 1 Yanıtla
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