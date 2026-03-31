Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Özgür Özel: "Ara Seçim Sandığının Kurulması Gerektiğini Düşünüyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan talep edeceği görüşmenin ara seçime yönelik olduğunu belirterek, "Anayasa'nın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçimin kararının alınması, bu güvencenin ortaya çıkmasıyla birlikte çok iddialı bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması ardından bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, açıklamarının ardından basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Lideri Özel, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kesin ihraç talebi yerine, değerlendirmeli bir ihraç süreci başlatmanız eleştiri konusu oldu. Uşakla ilgili tüm iddialara ne dersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çanakkale'deki ve Kuşadası'ndaki sözlerim ortada. Bu milletten, bu adiliğe fırsat verip de o görüntülere sebebiyet verdiğimiz için de özür diledim. Bu bir demokraside olacak iş değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde olacak iş değil. 'Polis orada kötü davrandı' derse ya da 'Bu burada yoktu, polis koydu' diyemesin diye polisin kendi görevini yapmasını garanti altına alan, görüntüleyen kamera görüntüsünü yandaş başına yollayacak kadar rezilliği göze almışlara, bu fırsatı verdiğimiz için utanç içindeyim. Oradaki ortaya çıkan durumun ortaya çıkış şekli hukuksuzdur. Ama bu mesele konusunda daha önce de söylediğim gibi arkadaşım ailesine, partisine; biz de Uşak'a karşı sorumluyuz. Bu sorumlulukta üzerime düşen partinin Genel Başkanı olarak özür dilemekti, bunu diledim. Ayrıca kim söylüyorsa onu, kesin ihraç talebiyle yollayacaksın ama kişi ortada yok, gözaltında ve orada o kişinin bunu tebliğ etmen de mümkün değil soru sorman da mümkün değil. Biz olmadığına kaniyiz ama tutup kendini savunacak, diyelim ki bir kumpas var, 'Kumpas var' diyecek durumu da yok. Görüşme imkanımız yok. O yüzden ikinci bir karara gerek olmadan disiplin işlemlerinin başlatılabilmesi için yetki alındı MYK'da. İki hukukçu arkadaş görevlendirildi. Kendisiyle de görüşülecek ve disiplin işlemleri başlatılacak. Bu noktada da normalde de disipline verdiğinizde tedbirli olarak verirseniz üyelik haklarından yararlanmıyor ya bu konuda bir eksiklik olmasın diye üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Bu konuda 'yumuşatıldı' gibi yaklaşımları, iyi niyetle yorumlar değil. Bu durum öbür türlü bir karar verseniz hukuken tartışmalı. Yarın öbür gün mahkemelerin bozacağı bir karar vereceksiniz. Verilebilecek en net ve en sert karar verildi dün."

"Ara seçim sandığınının kurulması gerektiğini düşünüyoruz"

Özel, TBMM Başkanı'ndan talep edeceği görüşmenin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Ara seçime yöneliktir. Anayasa'nın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçimin kararının alınması, bu güvencenin ortaya çıkmasıyla birlikte çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size."

Özel açıklamasında belediyeler özelinde söylediği seçimi ise şöye detaylandırdı:

"Mesela AK Parti kabul ediyorsa İstanbul Büyükşehir'de belediye meclis üyelerimizi birlikte istifa ettirip hemen seçim başlatırız. Kayyum atanan bölgelerde bizim böyle bir gücümüz yok. AK Parti ile DEM birlikte hareket ederlerse oralarda seçimler olabilir. Onu söylüyoruz. Bunun dışında bize milletin önüne seçim sandığı getirmeye yönelik olarak, seçime yönelik genel ve yerel seçime yönelik her türlü sandık uzlaşısına açığız. Getirsinler, millet kararı versin nerede verecekse."

"Yarınki dava tamamen kişilere yönelik bir davadır, mutlak butlan davası reddedilmiştir"

"CHP'nin belediyelerine yönelik işlemler ve bunun yanında İBB davasının devam etmesi, yarın kurultay davasının görülmesiyle birlikte bütün bunları bir arada toplarsak bu girişimlerin parti yönetiminde ve yerel yönetimlerin çalışma motivasyonları etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:"

"Bizi daha çok kamçılıyor, daha çok çalışıyoruz. Yarınki dava zaten öyle aktarıldığı gibi partiyle ilgili bir dava değil. Kişilere yönelik olarak açılmış olan ve suç ortaya çıkmış olsa bile kişilere ceza verilebilecek olan bir dava. O konuda bütün iddialar, akşamları televizyonlarda aylarca döndüren iddiaların tamamı çöp oldu. O iddia sahiplerinin tamamı, hakim kanıt soruyor, yok; şahit soruyor, yok. 'Duydum, gördüm...' Hakim en son elindeki sıcak topu 'İstanbul'a atayım. İstanbul ile birleştirin' dedi. O da red geldi. Burada şimdi bir karar çıkacak ya da başka bir şey olacak. Tamamı kişilere yönelik ceza davasıdır bu. Bahsettiğiniz kapsamda bir dava değil. Onun dışında CHP ile ilgili bahsettiğiniz kapsamdaki birtakım değerlendirmelerin yapıldığı, butlan gibi değerlendirmelerin olduğu davayı mahkeme reddetmiştir. İstinaf aşamasındadır. Orayı da herkes takip ediyor. İstinafla ilgili şu anda herhangi bir hareketlenme yoktur. Ama orada da istinafta da herkesin zaten üzerinde mutabık olduğu, aklı başında bütün hukuk insanlarının mutabık olduğu ve birinci kademe mahkemenin de karar verdiği gibi o kararın onaylanması bekleniyor. Aksi durumu kim konuşuyor? 'Bu konuşulsun da CHP meşgul olsun' isteyenler konuşuyor. Sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir iştir diye, dilimde tüy bitercesine söyleseydim. Aynı yaklaşımımı tekrar etmek isterim."

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sosyal medyada takip etme açıklaması

Özel, Instagram hesabından önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkmasına ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Bir kere bir siyasi mesaj olarak bir şey yapılacak olsa bunu aklı başında her siyasetçi veya siyasi parti Twitter'da yapar. Twitter'da takip ettiğimiz insanları, fotoğraf paylaşım sitesinden çıkarıp da bir mesaj verilecek hali yok. Bizim sosyal medya ekibi ki canları sağ olsun, bir şey de demek istemiyorum. Bizim geçmişten ben işte gitmişim, 'Beni takibe alır mısınız?' Kalabalık bir takip listesi var. ve bunların çoğu kapanmış, çok az takipçili, yerine yeni hesaplar açılmış, eski aday adaylık takipleri falan. Pazar günü akşam aslında ama herhalde gün değişince bugün akşam gibi anlaşılmış. 400'ün üzerinde hesabı teker teker akşam kapatmışlar. Bunlardan bir tanesi Kemal Bey'e ait iki hesaptan bir tanesiymiş. Bir tanesi de Canan Hanım'ın hesabıymış. Onu da eski hesap olarak gördüler veya bilmiyorum nasıl şey yaptılarsa. Etkileşim alınmayan birtakım kıstaslarla yapıyorlarmış, olmuş. Sabah duyar duymaz ikisini yeniden takibe aldık. Canan Hanım da bana bir mesaj atmış, esprili bir mesaj. Ben de ona esprili bir yanıt verdim. 'Kardeşim sen eski dostsun, düşman olmazsın. Eski sevgilim değilsin ki seni takipten Instagram'da çıkarayım. Çıkaracak olsam Twitter'dan çıkarırım' dedim. O da bana gülücük yolladı, kalp yolladı. Aramızda bir kriz alanı yok. Kemal Bey ciddi insandır, böyle bir mevzu için 'Sizi Instagram'da takipten yanlışlıkla çıkmışlar, iki hesaptan birini' deyip de Kemal Bey'i gayriciddi, biraz mizahi bir konuyla meşgul etmemek için aramadım. Ama emojili bir mesajlaşmamız oldu Canan Başkan ile de. Mesele böyle bir mesele. Yine de bu kadar berbat bir gündemde birazcık gülümsemeye vesile olduysa iyi olmuştur belki."

"Numan Bey ile başka gündemlerim de var"

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacağı görüşmenin tekrar sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ben ara seçim gündemli ve başka gündemlerim de var Numan Bey ile ilgili. Son ziyareti de o yaptı, ben de gideceğim. Sayın Başkan ile başka gündemlerim de var. Özellikle mesela Can Atalay'ın kararını okuttular. 'Okunan karar yok hükmündedir' diye Anayasa Mahkemesi yeni karar verdi, onu okutmadılar. Can Atalay boşu boşuna duruyor. Şimdi Numan Bey'in başkanlık yaptığı 50 milletvekili imza attı rapora. 'Anayasa Mahkemesi kararları eksiksiz uygulanmalıdır' diye. Bunu yapacak kişi Numan Bey aslında. Yani kendi yapacağı bir şey için 50 kişiyle bir temenni imzalamanın da bir pratiği yok ki. Madem o imza sizin de iradeniz, bütün Meclis'in iradesi, başkanlık yaptınız o komisyona. Siz üstünüze düşeni bir an önce yapın. Hani bir çiçekle bahar gelmez ama baharın gelmesi sizin açtıracağınız çiçekle başlasın. Can Atalay çıksın, arkadan kayyımlar iade olsun. Böyle gündemlerim de var bayram öncesinden duran. Bir bayram tebriği olarak da gitmek isterim kendisine. Çok önemli demokratikleşme adımları, yedinci madde raporda var. Bu yedinci maddenin içinde tutuksuz yargılamaya yönelik demokratikleşme adımları var. Bu konuda inisiyatif almaları gerekiyor. Bunlar var. Ama benim bugünden itibaren bir ana gündemim de ara seçim sandığını bu milletin gündemine getirmektir. O konuda iki fazlı bir çalışmamız var. İlk faz bahsettiğiniz fazdır. İkinci faz karar alındıktan sonra veya bu konuda siyasi irade netleştikten sonra atacağımız adımlardır."

(SON)