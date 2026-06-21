Mustafa Sefa Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Mustafa Sefa Türkiye Birincisi Oldu

21.06.2026 11:11
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10 yaşındaki Mustafa Sefa Akdeniz, CİMER yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci oldu.

Elazığ'da yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Sefa Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" adlı yarışmada ilkokul kategorisinde "Cumhurun izi maarifin ellerinde renklenir" resmiyle Türkiye birincisi olarak ailesi ve öğretmenlerinin gururu oldu.

Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Akdeniz, İletişim Başkanlığınca tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Renk Kat" adlı resim yarışmasına katıldı.

Akdeniz, yarışma için "Cumhurun izi maarifin ellerinde renklenir" ismini verdiği resim çizdi.

Çizdiği resimle 81 ilden gönderilen 1360 resim arasında Türkiye birinciliği elde eden ve ödülünü 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan alan Akdeniz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

"Başarılarımı artırmayı hedefliyorum"

Akdeniz, AA muhabirine, yarışmada birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Duygularını renkler ve çizgilerle ifade ettiğini dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:

"Her resmimi kelimeleri dökmüş gibi yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim alanında kendimi geliştirerek en iyisi olmak istiyorum. Geçmişte ressam Osman Hamdi Bey'in yaptığı gibi milli kültürümüzü tüm dünyaya anlatabileceğim eserler yapmak istiyorum ve ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum. Bunun ilk adımını CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak gerçekleştirdim. Türk halkının isteklerini ve önerilerini özgürce ifade edebildiği CİMER'i küçük ressamların kendi renkleri ve desenleriyle inşa ettiği bir plato olarak görüp resmettim. Duygularımı yansıttığım bu eserle birinci olarak ailemi ve öğretmenlerimi çok mutlu ettim. Bundan sonra disiplinli ve sıkı çalışmaya devam ederek başarılarımı artırmayı hedefliyorum."

"Arıları çok seviyor, biz de ona 'çalışkan arı' diyoruz"

Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Saliha Aydemir de Mustafa Sefa'nın yaklaşık iki yıldır kurumun atölyelerinde eğitim aldığını belirtti.

Yarışmaların Mustafa Sefa için eğlenceli bir süreç olduğunu ifade eden Aydemir, "CİMER yarışması için hazırladığı resimde de önce eskizlerini tamamladı. Üç haftalık disiplinli ve sıkı çalışma sonucunda eserini ortaya çıkardı. Eseriyle Türkiye birincisi olarak beni, ailesini ve kurumumuzu onurlandırarak Ankara'dan döndü." diye konuştu.

Mustafa Sefa'nın çalışmalarında renk kullanımının dikkat çekici olduğunu dile getiren Aydemir, şunları söyledi:

"Sefa çalışmalarında özellikle renkleri, parlaklığı, ışığı ve gölgeyi çok iyi kullanıyor. Detaylar onun için çok önemli. Sefa'nın çalışmalarının birçoğunda imza gibi kullandığı bir hayvanı var. Arıları çok seviyor, biz de ona 'çalışkan arı' diyoruz. Sefa, CİMER'i inşa edildiği bir platform olarak çizdi ve birçok ressamın teknolojik imkanlardan nasıl faydalanabileceğine yönelik bir öykü hazırladı. O öyküyü de resmetmiş oldu."

"Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık"

Baba Cengiz Akdeniz ise oğlunun 2023 yılında Bilim ve Sanat Merkezinin Görsel Sanatlar Bölümünü kazandığını belirtti.

Mustafa Sefa'nın küçük yaşlardan itibaren tasarıma ilgi duyduğunu anlatan Akdeniz, şöyle devam etti:

"Sürekli kitaplar okuyarak yapacağı resimlere hayallerini katmaya çalışıyor. Film izlemeyi seviyor. Yapacağı resimleri o filmlerden etkilenerek oluşturmaya çalışıyor. Sefa küçüklüğünden beri lego oynamayı çok severdi. İlkokula başlamadan önce lego setlerinden küçük parçaları birleştirerek çeşitli tasarımlar yapardı. Böyle bir yarışmada başarısının tescillenmesi bizi çok mutlu etti. Oğlumuzun bu çalışmalarını desteklerken aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de öğrenmesini önemsiyoruz."

Ödül töreninde büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Akdeniz, "Çok heyecanlandık. Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük duygulardan birini yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Kültür Sanat, Akdeniz, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Sefa Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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