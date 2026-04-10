Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefonunda yapılan dijital incelemelerde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Yeni Şafak’ın haberine göre; silinmiş 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi ve içeriklerde çok sayıda çarpıcı bulgu tespit edildi.

550 BİN SİLİNEN MESAJ GERİ GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede, Yıldırım’a ait cep telefonundaki dijital materyaller detaylı şekilde analiz edildi. Teknik çalışmalar sonucunda daha önce silindiği değerlendirilen toplam 550 bin WhatsApp yazışmasının yeniden erişilebilir hale getirildiği belirlendi.

GÖRSEL VE MEDYA İÇERİKLERİ DE İNCELENDİ

İncelemelerde yalnızca yazışmaların değil, aynı zamanda çok sayıda görsel ve medya içeriğinin de kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Bu içeriklerin önemli bir bölümünün kişiler arası mesajlaşmalarda paylaşıldığı tespit edildi.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Muzaffer Yıldırım’ın Club House adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku ile yaptığı yazışmalar da inceleme kapsamına alındı. Yazışmalarda Yıldırım’ın Utku’ya çok sayıda müstehcen içerikli kadın fotoğrafı gönderdiği belirlendi.

“SANA GELİYOR” YAZIŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Yazışmalarda Yıldırım’ın bazı kadınlar için "Sana geliyor" ve "Bu olur mu?" şeklinde ifadeler kullandığı ve bu mesajlarla birlikte çeşitli görseller paylaştığı görüldü. Tarafların gönderilen kadınlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bu içerikler üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLETİŞİM

Elde edilen dijital verilerde, bu tür yazışmaların farklı tarihlerde tekrarlandığı ve taraflar arasında süreklilik arz eden bir iletişim olduğu belirlendi.

İŞ İNSANLARIYLA YAZIŞMALAR DA DOSYADA

Bilirkişi incelemesinde yalnızca Menderes Utku ile yapılan yazışmaların değil, çok sayıda iş insanıyla gerçekleştirilen WhatsApp görüşmelerinin de kayıt altına alındığı öğrenildi. Bu yazışmaların içeriklerine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

TEKNİK İNCELEME DEVAM EDİYOR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin kapsamının oldukça geniş olduğu, farklı kişilerle yapılan iletişimleri de içerdiği ve teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.