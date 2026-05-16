Nakba'nın 78. Yılı Yürüyüşü İstanbul'da

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim

(İSTANBUL)- Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla Nakba'nın 78. yılı dolayısıyla İstanbul Sirkeci'den Eminönü'ne yürüyüş düzenlendi. Büyük Sirkeci Büyük Postane önünde toplanan grup, Eminönü Meydan'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilere, sendikalara ve üniversitelere dayanışma ve boykot çağrısı yapıldı.

Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla Nakba'nın 78. yılı dolayısıyla İstanbul Sirkeci'den Eminönü'ne yürüyüş düzenlendi. Büyük Postane önünde toplanan grup, yürüyüş boyunca 'Sumud filosu onurumuzdur', 'Umut, direniş, isyan, Filistin'e bin belam', 'Nakba bitecek Filistin halkı geri dönecek' sloganları atıldı.

"Nakba soykırımla sürüyor, Filistin halkı direniyor" başlığı altında yapılan basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:"

"BÜYÜK FELAKET OLARAK ANILAN NAKBA'NIN ÜZERİNDEN 78 YIL GEÇTİ"

"Filistin halkının kolektif hafızasında bir kırılma noktası olan ve Büyük Felaket olarak anılan Nakba'nın üzerinden 78 yıl geçti. 1948 yılında Siyonist yerleşimcilerin silahlı çeteleri, işgal ettikleri toprakların sahibi olan Filistinlileri sürgüne zorlayıp gayrimeşru bir devlet kurabilme hedefiyle birçok katliama girişti. Emperyalistlerden alınan icazet ve aleni destekle başlatılan bu saldırı silsilesinde 800 bini aşkın Filistinli toprağından koparıldı, en az 15 bin Filistinli katledildi, 400'den fazla Filistin köyü haritadan silindi. Nakba'nın ardından işgal devletinin ilanıyla birlikte Filistin halkının topraklarına ve evlerine el konuldu, siyonist yerleşimciler sürgüne zorlanan Filistinli nüfusun yaşam alanlarına yerleştirildi, köylerin, kasabaların, şehirlerin isimleri değiştirildi ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinli Arap nüfus, hakları ellerinden alınarak ırk-ayrımcı apartheid rejimine tabi kılındı."

"GAZZE'YE GEÇİŞİ SINIRLANIYOR VE SOYKIRIM SALDIRILARI DEVAM EDİYOR"

Bugün bu meydanda andığımız Nakba, 1948'de başlayıp biten bir tarihsel kesitten ibaret değil. Siyonist işgal rejimi her sabah Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te soykırım, etnik temizlik, abluka ve işgal saldırılarıyla Filistin halkını sürgüne zorluyor ve Nakba devam ediyor. 7 Ekim 2023'te bir direniş hamlesi olarak gerçekleştirilen Aksa Tufanı'nın ardından işgal rejiminin Gazze'yi hedef alan soykırım saldırılarında binlerce Filistinli katledildi, binlercesi yaralandı ve yaşam alanları yok edildi. İşgale karşı direnişin kazanımla sonuçlanması ve küresel intifada sesinin tüm dünyayı sarmasıyla birlikte ateşkes ilan edilse de işgal rejimi saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes defalarca ihlal edildi, işgalciler sınırların ötesine geçip askeri inşaatlarını sürdürüyor, temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye geçişi sınırlanıyor ve soykırım saldırıları devam ediyor.

"SİYONİST SALDIRGANLIK TÜM BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Siyonist işgal rejiminin kesintisiz saldırılarına karşı Filistin halkı yüz yılı aşkın süredir direnişini ve geri dönüş başta olmak üzere tüm tarihsel haklarına kavuşmak için özgürlük mücadelesini sürdürüyor. Mülksüzleştirme, sistematik işgal, tehcir ve katliamla inşa edilen yerleşimci sömürgeci apartheid rejimi, bugün sadece Filistin'i değil; Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi ve İran'ı hedef alıyor. ABD başta olmak üzere emperyalist suç ortaklarının desteğiyle beslenen siyonist saldırganlık tüm bölgeyi savaşa sürüklüyor.

"SOYKIRIM ATEŞKESLE BİTMEMİŞTİR"

Soykırımcı apartheid rejimi, işgal hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler için yakın zamanda ilan ettiği insanlık dışı 'idam yasası' ile hiçbir hukuki kaideyi tanımadığını bir kez daha tescilledi. Netanyahu başta olmak üzere soykırım suçluları dokunulmazlık zırhıyla dolaşırken tüm dünya halkları uluslararası hukukun iflasına tekrar tanıklık etti. Hiçbir somut yaptırım uygulanmayan koşullarda işgal rejimi her geçen gün suçlarına bir yenisini ekledi. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu gönüllülerini uluslararası sularda rehin alacak kadar ileri giden bu haydutluk, bütün cesareti hesap sorulmamasından almaktadır. Siyonist saldırganlığın kağıt üzerindeki kınama mesajlarıyla durdurulamayacağı açıktır. Soykırım ateşkesle bitmemiştir ve Trump'ın planıyla kurulan 'barış meclisi' Filistin halkına yerleşimci sömürgeciliğin devamını dayatmaktadır. Barış; direnişi silahsızlandırmaya çalışanların diplomasisiyle değil, emperyalizmin bölgedeki ileri karakolunu kuşatanların mücadelesiyle tesis edilecektir.

"BOGOTA BİLDİRİSİ'Nİ HAYATA GEÇİRMEMİŞ VE YAPTIRIM UYGULANMAMIŞTIR"

Türkiye'de siyasal iktidar, soykırım süreci boyunca kürsülerde işlevsiz hamaseti sürdürürken imzacısı olduğu Bogota Bildirisi'ni hayata geçirmemiş ve yaptırım uygulamamıştır. Siyonist işgal rejimini 1949'da ilk tanıyan bölge ülkelerinden biri olmanın tarihsel utancıyla yüzleşilmemiştir. İsrail'i bir 'devlet' olarak tanımaya devam etmek, Nakba'yı, etnik temizlik ve mülksüzleştirme saldırılarını meşru görmektir. Hükümet bu tanıma kararını geri alıp tam ambargo uygulamadıkça, petrol sevkiyatını kesip vanaları kapatmadıkça, stratejik hammadde akışı sürdükçe, işgal ordusunun çeliği ve mühimmatı bu limanlardan gönderildikçe, SAHA EXPO ve IDEF gibi savunma sanayii fuarlarında soykırımı besleyen silah şirketleri ağırlandıkça, askeri istihbarat protokolleri feshedilmedikçe ve tüm ilişkiler kesilmedikçe kürsülerdeki sahte öfke nöbetlerinin ve dökülen timsah gözyaşlarının hiçbir hükmü yoktur.

"SİYONİZME GÜVENLİK KALKANI OLAN TÜM EMPERYALİST ÜSLER KAPATILMALIDIR"

Soykırımcı İsrail'e tam ambargo uygulanmalı, tanıma kararı geri alınmalı, her türlü siyasi, ticari, askeri ve akademik ilişki derhal kesilmelidir. Limanlar soykırımı besleyen gemilere kapatılmalı, Bakü-Ceyhan hattından soykırımcılara giden petrol akışı durdurulmalıdır. Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere, Siyonizme güvenlik kalkanı olan tüm emperyalist üsler kapatılmalıdır. Bu ülkenin işçilerine, liman emekçilerine, sendikalarına, meslek örgütlerine, üniversitelerine, gençliğine ve tüm emekçi halkına çağrımızdır: Soykırımı besleyen hiçbir gemiye, hiçbir şirkete, hiçbir askeri anlaşmaya, hiçbir akademik iş birliğine geçit vermeyelim. Filistin halkıyla dayanışmayı meydanlardan işyerlerine, kampüslere ve limanlara taşıyalım.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Filistin Eylem Komitesi olarak, Nakba'nın 78. yılını anmak için toplandığımız bu meydanda bir kez daha küresel intifadanın sesini yükselteceğimizi, ablukaya, işgale ve soykırıma direnen Filistin halkının onurlu mücadelesine omuz vereceğimizi ilan ediyoruz. 1948'de gasp edilen her bir karış toprak özgürleşene, sökülen zeytin ağaçları yeniden yeşerene, sürgünde anahtarına tutunan son Filistinli evine geri dönene ve "nehirden denize" özgür bir Filistin kurulana kadar bu kavgayı büyüteceğiz. Siyonizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak. Nehirden denize özgür Filistin."