Narin Güran Cinayeti Davasında Savcı Mütalaası

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

25 Nisan'da 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada, 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talep etti. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

SAVCI MÜTALAASINI TAMAMLADI

Savcı sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

10 sayfalık iddianamede sanıkların ifadelerine yer verilerek, "Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların yukarıda izah edilen sebeplerle verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız beyanlar olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de uyuşmadığı, buna rağmen ısrarla aynı şekilde beyanda bulunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, jandarma personelinin sürekli takip edilip dinlenilerek çalışmalara engel olunmaya çalışıldığı, bazı sanıkların ellerinde bulunan çubuklarla yangın çıkmasını sebebiyet vererek, bazı sanıkların bulduğunu iddia ettiği terlik ile olayın seyrini değiştirmeye çalışarak, bazı sanıkların ise telefon kayıtlarını silerek organize bir biçimde olayın ve gerçek fail ya da faillerin tespitine engel olmaya çalıştıkları, kayıp şahıs olarak başlanan araştırma çalışmalarında bu tür beyanlar ile eylemler sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemi ile eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasının açıkça engellenildiği, bu şekilde şüphelilerin verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla, tutanak içeriklerinde bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, jandarma personelini yönlendirici asılsız ihbarlarda bulunarak, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı suçluyu kayırma suçunu işledikleri anlaşılmakla. Yukarıda izah edilen nedenlerle üzerlerine atılı suçluyu kayırma suçunu işleyen sanıklar Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya'nın eylemlerine uyan TCK'nın 283/1,53/1 ve 63 maddeleri uyarınca, suça sürüklenen çocuklar İ.K., M.G.'nin eylemlerine uyan TCK'nın 283/1,31/3,63 maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. Maddesi uyarınca, SSÇ R.A.'nın eylemine uyan TCK'nın 283/1,31/2,63 maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. Maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı, sanıkların suçluları kayırmak amacıyla gerektiğinde gerçeğe aykırı delil de üretmek suretiyle eylemde bulunmaları hususu göz önüne alındığında delil karartma ve kaçma şüphesinin varlığı nazara alınarak hükümle birlikte tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya'nın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, Sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK 62. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, mahkemeniz nezdinde adli emanete kayıtlı materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, sanıkların işlemiş oldukları suçun kasti suç olması nedeniyle haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, suça sürüklenen çocuklar hakkında 5395 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması, mahkemenizin gerekli görmesi halinde 5395 sayılı kanunun 5. Maddesindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına, suça sürüklenen çocukların ve sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Kanunun 63. Maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, 5237 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin sanıklardan ve suça sürüklenen çocuklardan tahsiline karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.