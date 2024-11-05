Narkoçelik-46 Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarında; 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 42 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini; 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 42 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Yerlikaya, "'Uyuşturucu', mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu 'küresel bir felaket' olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.