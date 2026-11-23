NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin İttifak'ın hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Rutte, Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi'nde konuştu.

Türk delegasyonunun sorusunu cevaplayan Rutte, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkilerde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Rutte, "Çünkü coğrafi konumu itibarıyla Türkiye İttifak'ın en doğu kanadında yer alıyor. Bizi Asya ülkelerine bağlayan önemli bir köprü işlevi görüyor. Dolayısıyla Türkiye, hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de de ciddi gelişmeler yaşandığını, NATO olarak Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte bu konular üzerinde çalıştıklarına işaret eden Rutte, Türkiye'nin burada çok olumlu bir rol oynadığını belirterek, Romanya ve Bulgaristan'a gerekli desteği vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Doğu kanadında, NATO'nun tüm faaliyetlerini bütün bir şekilde bir araya getirmek gerektiğine işaret eden Rutte, "Bu yalnızca orduları, yani geleneksel kara kuvvetlerini değil, aynı zamanda deniz ve hava unsurlarını da kapsıyor. Dolayısıyla burada kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tamamı birlikte hareket ediyor." bilgisini verdi.

Rutte, bunun NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in her zaman gündeminde olduğunu belirterek, "General Grynkewich'in Türkiye ile birlikte bu tehdide karşı koyabilmek için savunma kuvvetleri komutanlarınız ve savunma bakanlarınızla çok yakın işbirliği içinde çalıştığını temin edebilirim. Ancak size her şeyi anlatamam." dedi.

"(Rusya'nın) Savaş ekonomisi büyümeye devam ediyor"

İttifak'ın Rusya'dan kaynaklanan büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Rutte, "Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile bu kadar yakın çalışması da bu tehlikelerin bir parçası. Rusya'nın savaş makinesinin şu anda tam kapasite çalıştığını biliyoruz. Savaş ekonomisi büyümeye devam ediyor ve Ukrayna'ya karşı savaş bir gün umarız sona erdiğinde de bu makine durmayacak. Bütün bu mekanizma yerinde duruyor ve çalışmaya devam edecek." yorumunu yaptı.

Rutte, Çin'de ise askeri seferberlik ve teknolojik ilerlemenin de hızlandığını ancak niyetleri konusunda çok az şeffaflık bulunduğunu kaydetti.

İran'ın ise Orta Doğu genelinde ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediğini kaydeden Rutte, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Rutte, Kuzey Kore'nin de nükleer programını geliştirmeye devam ettiğini ve Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya açıkça ve fiilen destek verdiğini belirterek, bunun kanıtlarının gün aşırı, hatta neredeyse her gün görüldüğünü aktardı.

Son dönemde müttefikleri hedef alan kötü niyetli faaliyetlerin yoğunlaştığının görüldüğüne dikkati çeken Rutte, "Bir gün bir fabrikaya yönelik kundaklama saldırısı, başka bir gün bir havaalanının insansız hava araçlarıyla aksatılması söz konusu olabiliyor. Ertesi gün demir yollarına sabotaj, denizde kargo gemilerinin hedef alınması veya siber saldırılar yaşanabiliyor. Siber saldırılar şu anda aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

"Hepimiz hedef alınıyoruz ve hepimiz etkileniyoruz"

Rutte, tüm bunların yakın zamanda ortadan kalkmayacağına işaret ederek, "Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu: Hepimiz hedef alınıyoruz ve hepimiz etkileniyoruz." mesajını verdi.

Tehlikelerle mücadele edebilmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, "Burada Ankara'daki NATO Zirvesi'nden söz etmek istiyorum. Çünkü orada gerçek bir ilerleme kaydettik. Lahey Zirvesi harikaydı. Bütün taahhütler orada ortaya konuldu. Ancak Ankara'da milyarlarca avroluk yatırımların ve büyük savunma tedariklerine yönelik yeni sözleşmelerin hayata geçtiğini neredeyse fiziksel olarak gördük." diye konuştu.

Daha yapılması gereken çok şey olduğuna işaret eden Rutte, savunma harcamaları ve savunma yatırımları konusuna odaklanmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımların etkili olabilmesi için sürdürülebilir olması gerektiğini de kaydeden Rutte, "Bütçe üzerindeki yetki parlamentoların elindedir. Bu nedenle her birinize, savunma yatırımlarının hızlandırılması ve uzun vadede sürdürülmesi için siyasi desteğin ve kamuoyu desteğinin oluşturulması konusunda güveniyorum." dedi.

"Tehdit gerçek, NATO ise güçlü konumda"

NATO Genel Sekreteri, "Tehdit gerçek. Bütün müttefikler yatırım yaparsa NATO olarak bununla başa çıkabilecek güçlü bir konumdayız." mesajını verdi.

Diğer taraftan, savunma sanayilerinin savunma için ihtiyaç duyulan kabiliyetleri üretmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, halihazırda talebin arzın çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Rutte, savunma sanayisi şirketlerinin birbirleriyle, NATO'yla, hükümetlerle ve müttefiklerle birlikte çalışmasını kolaylaştırmanın önemine işaret etti.

Aynı zamanda Ukrayna'nın güçlü tutulması gerektiğinin altını çizen Rutte, "Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı var ve bütün müttefiklerin destek mesajlarını gerçek katkılarla güçlendirmesi hayati önem taşıyor. Ancak desteğin somut olması gerekiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e, desteğimizi zayıflatma girişimlerinin başarısız olacağını göstermeliyiz. Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeliyiz." mesajını verdi.

Rutte, toplumların dayanıklılığının da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, vatandaşlarımızın elektriklerin kesilmeyeceğini, evlerinin sıcak kalacağını, hastanelerin, ulaşımın ve iletişim hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini bilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Demokratik, özgür ve açık toplumların NATO'nun en büyük gücü olduğunu kaydeden ve aynı zamanda hasımların en çok korktuğu şeyin de bu olduğunu söyleyen Rutte, "Ankara'da birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gösterdik. Şimdi birlikte sonuç almaya devam edelim." dedi.

ABD'nin kuvvet konuşlandırmasını gözden geçirmesine ilişkin bunu anlayışla karşıladığını kaydeden Rutte, "Ancak Avrupa NATO topraklarında 600 milyon insan yaşarken, kendimizi 340 milyon nüfuslu ve buradan sekiz saatlik uçuş mesafesindeki bir ülkeye, 140 milyon nüfuslu Rusya'ya karşı savunmak için bu kadar aşırı bağımlı olmamız biraz tuhaf. Bu durum uzun vadede sürdürülebilir değil." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun "transatlantik" kalabilmesi için daha Avrupalı hale gelmesi gerektiğini aktaran Rutte, ABD'nin süreci de müttefiklerle yakın istişare içinde yürüttüğünü dile getirdi.

Rutte, "Sonuçların ne olacağını bekleyelim. Sürece tamamen güveniyorum." diye konuştu.

"Hibrit saldırılara karşı ilk savunma hattı ulusal olmalı"

Hibrit saldırılar söz konusu olduğunda tek bir sihirli çözüm olmadığını kaydeden Rutte, "Dürüst olalım, NATO olarak hep birlikte ve aynı zamanda ülkeler olarak yapmamız gereken pek çok şey var. Bir hibrit olay meydana geldiğinde bütün müttefiklerin bunu NATO ile paylaşması gerekiyor. Böylece yalnızca olaylar arasındaki bağlantıları kurmakla kalmayız, aynı zamanda bağlantı kurabileceğimiz bilgilere de sahip oluruz. Bu çok yardımcı olur." görüşünü paylaştı.

Rutte, ulusal düzeyde de toplumların mümkün olduğunca dayanıklı olmasını sağlamak için yapılacak çok şey olduğunu, ilk savunma hattının ulusal düzeyde olması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin de kendi güvenliklerini ve dayanıklılıklarını sağlamaları gerektiğini söyleyen Rutte, "Eğer dondurucuları hibrit bir saldırının hedefi oluyorsa, ilk yapmaları gereken şey hükümeti aramak olmamalı. Bir sonraki sefer dondurucuların çalışmaya devam etmesini sağlayacak önlemleri almak olmalı." dedi.

"Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor"

Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında ise Rutte Washington Zirvesi'nde "Ukrayna'nın NATO'ya katılımının geri döndürülemez bir süreç olduğu" yönünde açık bir taahhüt bulunduğunu anımsattı.

Bu tutumun halen geçerli olduğunun altını çizen Rutte, "Yalnızca ABD değil, bazı diğer müttefiklerin de şu aşamada bu konuda çekinceleri olduğunu biliyoruz." yorumunu yaptı.

Rutte, Abu Dabi'de yapılan toplantının en önemli kazanımının ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumuyla Avrupa'nın tutumunun tamamen örtüştüğünü ve tarafların bu konuda yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkça gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna'da kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'nın yaşayabilir bir devlet olması gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Fransa, İngiltere ve Almanya'nın öncülük ettiği Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'nın gelecekte güvenliğini sağlamak için devrede. Eğer NATO üyeliği mümkün olmazsa, Ukrayna'ya ABD tarafından desteklenen güçlü güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın 2021'de ortaya koyduğu önerilere de değinen Rutte, bunların esasen NATO'nun mevcut konumundan geriye gitmesini ve 1997 sınırlarına dönmesini öngören talepler olduğunu belirterek, bunların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Rutte, "Askeri konuşlanma ve kuvvet duruşu konusunda da tutumumuz çok açık: Bu konuda yalnızca müttefikler karar verir. NATO dışından hiç kimse bu kararlara müdahale edemez. Bunlar bizim açık ve yol gösterici ilkelerimizdir." mesajını verdi.

Polonya'daki hava sahası ihlali

Polonya hava sahası ihlaline ilişkin ise Rutte, "Olay Rusya kaynaklı. Bunun kasıtlı olup olmadığına elbette yetkililer karar vermeli. Ben asla spekülasyon yapmam. Ancak Polonya ve diğer NATO müttefiklerinin tam olarak ne yaşandığını değerlendirmek üzere birlikte çalıştığı mekanizmadan elde edilecek kanıtlar ortaya çıktığında bu konuda yorum yapabilirim." görüşünü paylaştı.

Rutte, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in de caydırıcılık ve savunma tedbirlerini sürekli değerlendirdiğini ve gerektiğinde düzenlemeler yaptığını aktardı.