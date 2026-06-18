NATO İçin Hava Savunma Sistemi İtalya'dan

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - MSB'den yapılan açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sisteminin bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, NATO Ankara Zirvesi kapsamında tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, Savunma Bakanları onuruna Ay Yıldız Karargahı'nda resepsiyon düzenleneceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat kabiliyetinin artırılmasına ve Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Aktürk, sahip mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Aktürk, TUSAŞ'ta beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN, ilk milli jet eğitim uçağı Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, ANKA, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterleri, uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok projenin geliştirilip üretildiğini söyledi. Aktürk, Hürkuş ile Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri envanterine alınmasının planlandığını bildirdi.

MKE tarafından Tolga yakın hava savunma sisteminde yer alan 20 mm silah sisteminin Macaristan'ın insansız kara aracına, 81 mm havan namlu grubunun ise Slovenya'nın paletli insansız kara aracına entegre edilerek Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 Fuarı'nda ilk kez uluslararası kamuoyuna tanıtıldığını ifade eden Aktürk, Özbekistan ile küresel barut ihracatına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, 20 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete giriş törenlerinin yapılacağını söyleyerek, "Contraamiral Roman (261) Korveti Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi, TCG Ç-161 yeni tip çıkarma gemisi, TCG Gökırmak kıyı römorkörü ile milli sistemlerle modernize edilen TCG 18 Mart Denizaltısı hizmete alınacak, 4'üncü istif sınıfı fırkateyn İçel'e bayrak çekilecek, tepe sınıfı hava savunma harbi muhribi Kocatepe'nin üst bina bloğu kızağa konulacak, Pirana kamikaze insansız deniz aracı ile fırkateynlerimize dikey iniş kalkış yapan BAYKAR Kalkan İHA envantere alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"NATO ZİRVESİ'NE YÖNELİK HAZIRLIK VE BEKLENTİLER DİLE GETİRİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin bilgi veren Zeki Aktürk, Güler'in Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını söyledi. Aktürk, şöyle devam etti:

"NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanacak destek ile bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında Sayın Bakanımız tarafından, NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye'nin, başta NATO harekat ve misyonları olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar, TSK'nın modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile yüzde 5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır. Sayın Bakanımız toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve iş birliğini geliştirme imkanlarını ele alacaktır."

Zeki Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanı'nın 17-18 Haziran'da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

"HAFTA İÇERİSİNDE 6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan TSK'nın, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde, mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, iki bin 112 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı dört bin 534, engellenen kişi sayısı da 38 bin 305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"TAHSİS VE REZERV GÜÇ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA PLANLANAN HAVA ARAÇLARI İNTİKALLERİ TAMAMLANDI"

Bakanlığın insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleyle ilgili kurumlarla koordinasyon içinde destek vermeye devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Yeşil Vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü kapsamında, planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlanmıştır" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Toplantının ardından Bakanlık, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla ilgili soru üzerine Bakanlık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir."

Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır."

"SÜPER ŞİMŞEK TAM HAREKAT KABİLİYETİNE ULAŞTI"

MSB açıklamasında, İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da konuşlandırılması ile Çelik Kubbe sistemiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir."

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek, hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır."

"AY YILDIZ KARARGAHINDA RESEPSİYON DÜZENLENECEK"

NATO Zirvesi için yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda devam ettiğini bildiren Bakanlık, "Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında, tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız Karargahımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargah'ın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir" açıklamasını yaptı.

"16 ÜLKEDEN 448 PERSONELE EĞİTİM KONTENJANI TAHSİS EDİLDİ"

MSB açıklamasında, Bakanlık tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, KKTC, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere beş dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askeri Personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir."