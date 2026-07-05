NATO Karşıtı Zirve İstanbul'da Toplandı

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul'da düzenlenen NATO Karşıtı Uluslararası Zirve'de, "NATO karşıtlığı, emperyalizmle mücadele bir suç değildir. Bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür" dedi.

TKP'nin çağrısıyla İstanbul'da NATO Karşıtı Uluslararası Zirve'ye Avrupa Komünist Hareketi'nden komünist ve işçi partilerinin yanı sıra uluslararası barış ve gençlik örgütleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Okuyan, Türkiye'nin NATO üyeliğinin tarihsel ve siyasal sonuçlarına dikkati çekti. Okuyan, NATO'nun Türkiye'de yalnızca askeri bir başlık olmadığını vurgulayarak, "NATO Türkiye'nin her yerinde; siyasetinde, ekonomisinde, kültüründe, siyasi cinayetlerin arkasında, darbelerin planlanmasında, psikolojik savaşta ve yalan pompalayan enformasyon kanallarında" diye konuştu.

"HÜKÜMET, NATO İLE NİKAH TAZELEMEYE HAZIRLANIYOR"

Okuyan, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin NATO ve ABD saldırganlığına daha sistematik biçimde eklemlendiğini belirtti. Büyük Orta Doğu Projesi, Suriye savaşı ve yeni Osmanlıcılık stratejisine değinen Okuyan, AK Parti'nin dış politikasında dönem dönem Rusya ile kurulan ilişkilerin Batı ile pazarlık unsuru olarak kullanıldığını ancak 2023'ten itibaren Türkiye'nin yeniden NATO merkezli bir çizgiye döndüğünü söyledi. Bu dönüşün arkasında Türkiye burjuvazisinin kaynak ihtiyacı, silah sanayisinin dünya pazarlarından pay alma hedefi, Ukrayna savaşı ve ABD'nin bölgesel hamleleri gibi nedenler bulunduğunu belirten Okuyan, Ankara'daki zirve için "Hükümet NATO ile nikah tazelemeye hazırlanıyor" dedi.

Okuyan, zirvenin yalnızca sembolik bir etkinlik olmayacağını, NATO'nun "saldırı örgütü" olarak yeniden organize edilmesi ve güçlendirilmesine sahne olacağını ifade etti. Türkiye burjuvazisinin NATO içindeki çatlaklardan yararlanarak kendisine alan açmaya çalıştığını söyleyen Okuyan, "Yeni Osmanlıcılığın NATO şemsiyesi altında yeni bir versiyonuna tanıklık edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Avusturya Emek Partisi, Alman Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Hollanda Yeni Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Dünya Barış Konseyi ve Yunan Barış Komitesi temsilcileri konuşma yaptılar. Toplantıya katılamayan Portekiz Barış ve İşbirliği Konseyi'nin katkısı divan tarafından okundu.

Konuşmalarda NATO'nun "savunma ittifakı" değil, emperyalist savaş ve müdahale örgütü olduğu vurgulandı. Temsilciler, ülkelerindeki askeri harcamaların artırılmasına, NATO üslerine, Ukrayna savaşı üzerinden tırmandırılan silahlanma yarışına, Orta Doğu'daki saldırganlığa ve Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarına verilen desteğe dikkati çekti.

PARTİLER ADINA AÇIKLAMALAR OKUNDU

Avusturya İşçi Partisi adına yapılan konuşmada, Avusturya'nın resmi tarafsızlığına rağmen NATO ve AB'nin askeri planlarına giderek daha fazla dahil edildiğini söylendi.

Alman Komünist Partisi temsilcisi, Almanya'da "savaşa hazır ülke" politikasıyla militarizmin güçlendirildiğini, bunun bedelinin işçi sınıfına ödetildiğini belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi adına yapılan konuşmada, Türkiye'de NATO karşıtı gösterilere getirilen yasaklar kınandı, TKP ile dayanışma mesajı verildi. Yunanistan'ın ABD ve NATO üsleriyle emperyalist savaş planlarında ileri karakol haline getirildiği ifade edilen konuşmada, NATO ve AB'nin halkların güvenliğini garanti etmediğini belirtildi.

Macaristan İşçi Partisi temsilcisi, Macaristan'ın NATO üyeliğinin ülkeyi Yugoslavya'nın bombalanmasından Ukrayna savaşına kadar çeşitli emperyalist süreçlere dahil ettiğini ifade etti.

Hollanda Yeni Komünist Partisi temsilcisi ise NATO'nun savaş bütçelerinin sosyal haklara saldırı anlamına geldiğini belirterek Hollanda'da emeklilik, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim harcamalarının militarizasyon uğruna hedef alındığını söyledi.

Portekiz Komünist Partisi temsilcisi ABD, NATO ve AB'nin savaş politikalarının uluslararası durumu ağırlaştırdığını belirtti.

İspanya İşçileri Komünist Partisi temsilcisi da Rota ve Morón üsleri başta olmak üzere İspanya'nın NATO operasyonları için askeri platforma dönüştürüldüğünü söyledi.

GENÇLİK VE BARIŞ ÖRGÜTLERİNDEN NATO'YA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu adına yapılan konuşmada, NATO'nun gençlere zorunlu askerlik, militarizm ve savaş dayattığı belirtilerek, gençliğin emperyalist savaşların piyonu olmayacağı ifade edildi.

Dünya Barış Konseyi ve Yunan Barış Komitesi'nin konuşmalarında ise NATO'nun dağıtılması, askeri üslerin kapatılması ve halkların ortak mücadelesinin büyütülmesi çağrısı yapıldı. Konuşmalarda Filistin, Lübnan, İran ve Küba halklarıyla dayanışma mesajları da öne çıktı.

Toplantının kapanışında yeniden söz alan TKP Genel Sekreteri Okuyan, iktidarın NATO'yu koruma ve NATO karşıtı sesi bastırma konusunda büyük bir çaba içinde olduğunu belirtti.

Ankara'nın NATO Zirvesi nedeniyle yurttaşlara kapatılmasının, zirvenin güvenliği gerekçesinin inandırıcı olmadığını dile Ankara'ya yüzlerce kilometre uzaklıktaki kentlerde de eylem yasakları getirildiğini anımsattı ve meselenin NATO karşıtı sesin bastırılması olduğunu belirtti.

TKP'nin NATO karşıtı tutumunu hiçbir yasağa bağlamayacağını söyleyen Okuyan, "NATO karşıtlığı, emperyalizmle mücadele bir suç değildir. Bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür" dedi.

"NATO KARŞITI MÜCADELELER, İDEOLOJİK MÜCADELE"

Okuyan, NATO karşıtı eylemlerin yalnızca sembolik bir anlam taşımadığını, aynı zamanda ideolojik bir mücadele olduğunu vurguladı. Türkiye'de düzen siyasetinin NATO Zirvesi karşısında sessiz kaldığını belirten Okuyan, sosyal demokratlardan milliyetçilere ve İslamcılara kadar farklı siyasi çevrelerin NATO konusunda herhangi bir karşıtlık göstermediğini söyledi.

"NATOculuğun, NATO'yu savunmanın bu ülkede zorlaşmasını sağlamamız gerekiyor" diyen Okuyan, NATO'yu savunmanın bir utanç kaynağı haline gelmesi gerektiğini ifade etti."

Okuyan, TKP tarafından düzenlenecek NATO karşıtı protesto eylemlerinin yalnızca bir siyasi programın değil, aynı zamanda emekçi halkın onurunun savunulması anlamına geldiğini söyledi.

Toplantı NATO'ya, emperyalizme ve savaş politikalarına karşı uluslararası mücadelenin büyütülmesi çağrısıyla sona erdi.