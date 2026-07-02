NATO Zirvesi İçin 56 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin 56 Bin Güvenlik Görevlisi

02.07.2026 16:18
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İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Zirvesi'nde 56 bin 288 personelin görev alacağını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 56 bin 288 personelin görev yapacağını bildirdi. Alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını belirten Çiftçi, "Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, "Dördüncü Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda milletvekillerine alınan tedbirleri açıkladı.

Ankara'da düzenlenecek organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunun önemine değinerek sunumuna başlayan Mustafa Çiftçi, "NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır" diye konuştu.

Devletin bu kapsamlı organizasyonda güvenliği en üst düzeyde sağlama yükümlülüğü bulunduğunu aktaran Çiftçi, "Bunun için alınan tedbirler zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Congresium başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır, o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir" ifadelerini kullandı.

"PLANLAMALAR VATANDAŞIMIZIN GÜNLÜK HAYATINI EN AZ DÜZEYDE ETKİLEYECEK ŞEKİLDE YAPILDI"

Çiftçi, alınan önlemlerin keyfi olmadığının ve vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz etkilememesi adına en üst düzey koordinasyonun sağlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliğimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Güvenlik birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız sahada büyük bir koordinasyon ve fedakarlık içerisinde görev yapmaktadırlar. Türkiye bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmış, güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı bir takdir toplamış bir ülkedir. NATO Liderler Zirvesi de aynı anlayış ve devlet ciddiyetiyle gerçekleştirilecektir. İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını bu vesile ile ifade etmek istiyorum."

İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Zirvesi'nin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordinasyon merkezleri oluşturulduğunu, sürecin her iki kurum tarafından hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.

ZİRVE KAPSAMINDA 56 BİN 288 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Çiftçi, zirve kapsamında 56 bin 288 personelin görev yapacağını bildirdi. Çiftçi, "Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var. Esenboğa-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta toplam 3 bin 926 personel görev yapacak. Mürted Ankara, yeni açılan Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde bin 742 personel görev almış olacak" diye konuştu.

Zirve kapsamında 24 saat esası ile çalışılacağını ifade eden Çiftçi, "Havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede, sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda. Siber tedbirler de bizim açımızdan önemli. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar" dedi.

"HER ÜLKE GÜVENLİK TEDBİRİNİ ÜST DÜZEYDE TUTTU"

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve için alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin, Avrupa ülkelerinde düzenlenen önceki NATO toplantılarındaki uygulamalarla tamamen örtüştüğünü kaydetti. Alınan önlemlerin uluslararası standartlarda olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda'da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa'da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz; daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı" ifadelerini kullandı.

KAPATILACAK YOLLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda, NATO Liderler Zirvesi süresince kapatılacak yolları şu şekilde sıraladı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi – ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır. Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır. Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Wyndham Grand – Mercure – Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır. HiltonSA – Sheraton – Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır. InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır. JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi İçin 56 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

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