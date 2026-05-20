NATO Zirvesi Öncesi Türkiye'nin Rolü Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Öncesi Türkiye'nin Rolü Konuşuldu

20.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO öncesi güvenlik ve Türkiye'nin stratejik rolünü tartıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'de "Değişimi kucaklamak, yarını güvence altına almak: Değişen bir güvenlik ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı panel düzenledi.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın görüntülü mesajıyla başladı.

Türkiye'nin 1952'den bu yana süren NATO yolculuğunda birçok sınamadan geçtiğine değinen Duran, halihazırda yeni savunma teknolojilerindeki yetkinliğiyle NATO'nun güncel vizyonuna uyumlu, güçlü ve stratejik bir müttefik konumunda bulunduğunu vurguladı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluşundan itibaren bu süreçte kendi alanında tehditlerle mücadele ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'nın açılış konuşmasının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü üstlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, güvenlik kavramının geçmişteki anlamına göre değişime uğradığını belirterek, bu değişimin ne olduğunun ve nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması gerektiğini söyledi.

Aslan, savunma alanında simetrik, asimetrik, düzenli, düzensiz, hibrit ve siber tehditler gibi kavramların bulunduğunu kaydederek, "Bu anlamda güvenlik, dünküyle aynı değil." dedi.

"Daha yakın işbirliği içinde olmalı ve yükü paylaşmalıyız"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, güvenliğin artık sadece askeri meseleyle sınırlı olmadığını, tehditlerin değişime uğradığını belirtti.

Güvenliğin artık yapay zeka, siber tehditler ve yasa dışı göç gibi konuları da kapsadığını, enerji güvenliğinin ulusal güvenlikle birbirine bağlanmış halde olduğunu kaydeden Akar, "Günümüzde güvenlik artık coğrafi sınırlarla kısıtlı değil. İstikrarsızlık hızla yayılıyor. Modern çatışmalar tüm dünyayı çok hızlı bir şekilde etkiliyor." dedi.

Akar, NATO'nun sadece etkin savunma sağlamakla kalmadığını aynı zamanda istikrarın korunması, krizlerin önlenmesi ve transatlantik dayanışmanın korunması için de hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO için önemine değinen Akar, "Ülke, hayati bir jeostratejik konuma, sağlam savunma kapasitesine ve kriz yönetimi konusunda derin bir deneyime sahiptir. Türkiye, NATO'nun güney kanadını korumakla kalmayıp, Karadeniz, Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Akdeniz arasında stratejik bir denge unsuru olarak hareket etmektedir." diye konuştu.

Ayrıca Akar, daha güçlü bir Türkiye'nin, daha güçlü bir NATO anlamına geldiğini ifade etti.

Türk savunma sanayisinin son on yılda önemli ilerlemeler kaydederek yüzde 82'nin üzerinde kendine yeterlilik oranına ulaştığını aktaran Akar, "2025'te ihracatımızın yaklaşık yüzde 56'sını NATO müttefiklerine ve Avrupa ülkelerine yaptık." ifadesini kullandı.

Akar, Türkiye'nin müttefiklerle savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmek için hazır olduğunu belirterek, "Bu bağlamda, müttefikler arasında savunma alımlarına yönelik kısıtlamalar, engeller ve yaptırımların, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Antlaşması'nın temel ruhuyla çeliştiği vurgulanmalıdır." dedi.

Müttefik ülkeler arasında daha yakın işbirliği ve yük paylaşımının önemine işaret eden Akar, "Daha yakın işbirliği içinde olmalı ve yükü paylaşmalıyız." dedi.

Akar, Türkiye'nin terörizm ve düzensiz göçün yanı sıra bunların sosyoekonomik etkileriyle mücadele ettiği dönemde müttefiklerin birbirini daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

"Ankara Zirvesi'nde tüm müttefikler aynı ruhu paylaşacak"

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, transatlantik ittifakın farklı coğrafyalardan müttefiklerle "büyük bir aile" yapısı oluşturduğunu ve "benzersiz bir ittifak" olduğunu belirterek, "Bir ittifak, ancak kararlı şekilde ve uyum içinde hareket ederse başarılı olabilir." dedi.

Öztürk, NATO'nun zaman zaman hem içeriden hem dışarıdan çeşitli sınamalarla karşı karşıya kalabildiğini ancak müttefiklerin ortak hareket etme iradesini koruduğunu söyledi. İttifak üyelerinin gerektiğinde hızlı şekilde bir araya gelebildiğini ifade eden Öztürk, son dönemde gözler önüne serilen balistik füze önleme kapasitesine dikkati çekti.

Bir füze müdahalesinin yalnızca 9 dakika içinde başarıyla gerçekleştirilebildiğini aktaran Öztürk, güvenliğin ancak NATO gibi güçlü bir kolektif savunma yapısıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Öztürk, ittifakın yalnızca 32 müttefik ülke için değil, Ukrayna, Asya-Pasifik ve Körfez bölgesindeki ortaklar açısından da önemli bir güvenlik zemini sunduğunu belirterek, Avrupa güvenliğinin geleceğinde NATO'nun temel omurga olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Yaklaşan NATO Zirvesi hazırlıklarına ilişkin de konuşan Öztürk, "Zirve için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Ankara Zirvesi'nde tüm müttefikler aynı ruhu paylaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Öztürk, Türkiye'nin NATO savunma planlama sürecinde üzerine düşen yükümlülükleri hedef tarihlerden önce yerine getiren bir müttefik olduğunu kaydetti.

"Yapılması gereken, daha güçlü NATO içinde daha güçlü bir Avrupa oluşturmaktır"

Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Burcu San, ittifakın yıllar içinde değişen tehdit ortamına uyum sağlayarak dönüşümünü sürdürdüğünü belirterek, "NATO her zaman dönemin tehdit ortamına adapte oldu ve bu durum bugün de geçerliliğini koruyor." dedi.

San, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne de değinerek, Türkiye'nin Ankara Zirvesi için yürütülen çalışmaları başarıya ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiğini bizzat gözlemlediğini belirtti.

Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan San, "Yapılması gereken, daha güçlü NATO içinde daha güçlü bir Avrupa oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

San, Avrupa Birliği'nin (AB) NATO'nun Avrupa'daki rolünü devralmasının değil, Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

NATO'ya alternatif komuta yapılarının oluşturulmasının ortak güvenliği zayıflatabileceğine dikkati çeken San, "NATO'nun komuta yapısını kopyalayacak girişimler muhtemelen hepimizin güvenliğini zayıflatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı Tümgeneral Harold Van Pee, ABD'nin Avrupa'dan asker çekmesi kararına değinerek, Avrupalı müttefikler arasında operasyonların gerektiğinde kendi imkanlarıyla yürütülebilmesine yönelik bir yaklaşım bulunduğunu belirtti.

Avrupa'da savunma üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyen Van Pee, Avrupa'nın komuta ve kontrol alanında halen büyük ölçüde ABD ve NATO yapılarına dayandığını, AB'nin mevcut askeri kapasiteyi yönetebilecek komuta-kontrol altyapısına odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Panele Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ile çok sayıda yabancı ve Türk davetli katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Türkiye'nin Rolü Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu 22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:53
MİT’in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
MİT'in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:58:05. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Öncesi Türkiye'nin Rolü Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.