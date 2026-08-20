Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi - Son Dakika
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Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi

Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi
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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası, 4 bin 804,61 hektarlık alanıyla milli park ilan edildi. Bölgede doğanın korunması ve turizmin geliştirilmesi hedeflenirken, Vali Ahmet Karakaya, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde gezi alanları, yürüyüş parkurları ve seyir terasları oluşturulacağını, bu kararın bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

BİTLİS'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası'nin 'milli park' ilan edilmesi, bölgede memnuniyetle karşılandı. Karar 4 bin 804,61 hektarlık alanı kapsarken; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Doğanın bozulmasına müsaade etmeksizin yapılacak faaliyetlerle orada gezi alanları, yürüyüş parkurları, seyir terasları ve vatandaşımızın kullanabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşacak. Koruma-kullanma dengesi içerisinde Nemrut Kalderası'nı doğaseverlerin ve turistlerin hizmetine daha nitelikli olarak sunmuş olacağız" dedi.

Bitlis'in önemli turizm değerleri arasında yer alan ve dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı. Birinci derecede korunaklı alan statüsünden çıkarılarak 'milli park' statüsüne alınan bölgede, doğanın korunması ile ziyaretçilerin kullanım ihtiyaçları arasında denge kurulması hedefleniyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklama yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın daha nitelikli şekilde turizme kazandırılması için yaklaşık 2 yıldır çalışma yürütüldüğünü belirtti.

'KORUMA-KULLANMA DENGESİ GÖZETECEĞİZ'

Vali Karakaya, "Yaklaşık iki yıl süren uzun uğraşlar sonucunda geldiğimiz bu noktada inşallah koruma-kullanma dengesi içerisinde Nemrut Kalderası'nı doğaseverlerin ve turistlerin hizmetine daha nitelikli olarak sunmuş olacağız. Bizim birinci önceliğimiz, doğanın zarar görmemesi ve korunmasıdır. Çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve yönetim planı kapsamında yürütülecek. Doğanın bozulmasına müsaade etmeksizin yapılacak faaliyetlerle orada gezi alanları, yürüyüş parkurları, seyir terasları ve vatandaşımızın kullanabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşacak. Karavan parkı ile ilgili çalışmalar muhtemelen olacak. Motorsuz su sporları belki mevzuatına göre değerlendirilecek" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Milli park kararının Bitlis ve bölge turizmi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Karakaya, "Koruma ve kullanma dengesini bozmadan Nemrut Kalderası'nın, ilimizin turizmine ciddi bir lokomotif görevi üstleneceğini değerlendiriyoruz. Kararın hayata geçirilmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Sit alanlarının derecelendirilmesi, mera ve toplulaştırma konularındaki sorunların aşılması için uzun süren çalışmalar yürütülecek" diye konuştu.

Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden vatandaşlar da milli park kararının yerinde olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, doğal dengenin korunarak yapılacak sosyal alan ve düzenlemelerin bölgeye gelen ziyaretçi sayısını artıracağı görüşünü dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi - Son Dakika

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