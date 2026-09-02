Nepal'de sel felaketi: 1114 ölü - Son Dakika
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Nepal'de sel felaketi: 1114 ölü

Nepal\'de sel felaketi: 1114 ölü
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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 1114'e yükseldi. 4 bine yakın kayıp için arama kurtarma çalışmaları sürerken, hidroelektrik santrallerindeki 947 kişiye ulaşılamadı. Uzmanlar felaketin buzul çökmesiyle tetiklendiğini belirtiyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği bildirildi.

4 BİNE YAKIN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, kayıp olduğu bildirilen 4 bine yakın kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

11 BİN 993 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği ve çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDE YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliğinin açıklamasında, toplam 947 kişiden haber alınamadığı, bu kişilerden kaçının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığının, kaçının ise sele kapıldığının henüz bilinmediği bildirildi.

Kayıp işçilerin aileleri ise arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek hükümet ve proje işletmecilerine tepki gösterdi.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesinde bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar ise selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de sel felaketi: 1114 ölü - Son Dakika

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