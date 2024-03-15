Netanyahu, Hamas\'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddetti.

SAVAŞ KABİNESİ, REFAH'A SALDIRIYI ONAYLADI

Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, " Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." denildi.

HAMAS'IN ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

REFAH'TA 1,5 MİLYON YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİ BARINIYOR

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.