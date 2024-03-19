İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5 aydır devam ediyor. Yoğun bombardıman ve kara saldırıları nedeniyle bölgede insani kriz derinleşirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, milletvekillerine ABD'nin tepkisine rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylediği belirtildi.
Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin kapalı oturumunda milletvekillerine Refah'a kara saldırısı planlarına ilişkin bilgi verdi.
Netanyahu, Washington yönetiminin Refah'a kara saldırısını istemediğini ancak Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de kara saldırısı düzenlemekten başka yollarının olmadığını" aktardı.
Bölgede yaşayan Filistinlilerin Gazze'den ayrılması konusunda İsrail'in herhangi bir engel çıkarmadığını savunan Netanyahu ayrıca bu Filistinlileri kabul edecek herhangi bir ülke olmadığını da dile getirdi.
Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak yeni bir geçiş noktası inşa ettiğini aktardığı belirtildi. Söz konusu sınır kapısının Kerem Ebu Salim bölgesinde inşa edildiği ve kapının İsrail'in kontrolünde olacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu, yaklaşık bir ay aranın ardından dün telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.
Biden ile Netanyahu'nun, Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını açıkladı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal ve Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde esnafla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Konyaaltı ilçesinde de vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, partisinin adaylarına oy istedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece bastıran yoğun yağışlar sonucunda bir binanın kalorifer dairesi sular altında kaldı. Meteorolojinin uyarıları sonrası başlayan yağışlar, ilçede birçok mahalleyi sular altında bıraktı. Bina görevlisi kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ekipler de çalışmalara başladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski bir polis memuru da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla'da düzenlenen Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası Yarı Final Elemeleri'nde Menteşe Bayır Ortaokulu Hokey takımı yenilgisiz olarak Muğla şampiyonu oldu. Takım, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı ve derece ile dönmeyi hedefliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Bayraktar, yapılan çalışmaların devam ettiğini ve halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir durum olmadığını belirtti.
Güney Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla gönderilen 200 tonluk yardım, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere dağıtıldı. Yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan gıdalar, yaklaşık 20 yıldır Gazze'ye ulaşan ilk insani yardım sevkiyatı oldu. Ayrıca, bölgedeki sivillere hazır yemekler de getirildi. WCK, Gazze'ye her gün büyük miktarlarda gıda sağlama kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve ikinci deniz sevkiyatının hazırlandığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından oluşturulan deniz koridoru üzerinden gerçekleştirilen yardım sevkiyatı, Gazze'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah imalathanesi ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca idari yaptırım kapsamında 5 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada suçüstü yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında detektörle arama yaparken şüphelileri yakaladı. Kazı alanında bilgisayar, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tavuş ilinin sınır bölgelerini ziyaret ederken yaptığı açıklamada, 'Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir' dedi. Azerbaycan ise işgal edilen 4 köyün geri verilmesini talep ediyor.
Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'a gelerek Sarıçay Barajı'nın tamamlanma oranını açıkladı. Barajın yüzde 44'ü tamamlandı ve yıl sonuna kadar yüzde 51 tamamlanması planlanıyor. Barajın tamamlanmasıyla Kuşadası ve Söke'nin su sorunu 2060 yılına kadar çözülecek.
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?