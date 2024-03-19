Netanyahu, Refah\'a kara saldırısı başlatacaklarını açıkladı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5 aydır devam ediyor. Yoğun bombardıman ve kara saldırıları nedeniyle bölgede insani kriz derinleşirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, milletvekillerine ABD'nin tepkisine rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylediği belirtildi.

"KORİDORU KONTROL ETMEK İÇİN SALDIRIDAN BAŞKA YOL YOK"

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin kapalı oturumunda milletvekillerine Refah'a kara saldırısı planlarına ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, Washington yönetiminin Refah'a kara saldırısını istemediğini ancak Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de kara saldırısı düzenlemekten başka yollarının olmadığını" aktardı.

"FİLİSTİNLİLERİ KABUL EDECEK ÜLKE YOK"

Bölgede yaşayan Filistinlilerin Gazze'den ayrılması konusunda İsrail'in herhangi bir engel çıkarmadığını savunan Netanyahu ayrıca bu Filistinlileri kabul edecek herhangi bir ülke olmadığını da dile getirdi.

İSRAİL, YENİ BİR SINIR KAPISI İNŞA EDİYOR

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak yeni bir geçiş noktası inşa ettiğini aktardığı belirtildi. Söz konusu sınır kapısının Kerem Ebu Salim bölgesinde inşa edildiği ve kapının İsrail'in kontrolünde olacağı ifade edildi.

BIDEN İLE NETANYAHU ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu, yaklaşık bir ay aranın ardından dün telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.

Biden ile Netanyahu'nun, Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.