Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı: 57 Kişi 90 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı: 57 Kişi 90 Milyon Lira Dolandırıldı

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Nevşehir'de bir inşaat firması, satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmeyerek ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan oğul tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdurlardan biri olan Emel Çalışır, üç ev aldıklarını ancak hiçbirinde oturamadıklarını ve 2 milyondan fazla para ödediklerini belirtti. Şüphelilerin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, inşaat halindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları ve yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları öne sürüldü.

28.06.2024 16:37
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Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan oğul tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir inşaat firmasıyla ilgili şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Polis, firma sahibi A.K.İ. ve şirket ortağı annesi Y.İ'nin Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan mağdurlardan Emel Çalışır, inşaat firmasından muhtelif yerlerde konut aldıklarını söyledi.

Oyalandıklarını fark ettiklerinde savcılığa şikayette bulunduklarını belirten Çalışır, "Üç ev aldık. Hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik." dedi.

Şüphelilerin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, inşaat halindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları, satışını yaptıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri ve kiralık otomobille gittikleri Fethiye'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları öne sürüldü.

Nevşehir\'de Konut Dolandırıcılığı: 57 Kişi 90 Milyon Lira Dolandırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı: 57 Kişi 90 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı: 57 Kişi 90 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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