Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

Geniş Video İzle

New Orleans'ta yaşanan araçlı saldırının ardından olağanüstü hal ilan edildi, güvenlik önlemleri artırıldı.

01.01.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araçlı saldırı gerçekleştirilen ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

LOUİSİANA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Landry, New Orleans'ta bugün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşılmaya başlandı. Saldırganın 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında askeri kıyafetler giydiği belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı iddia edildi. Ayrıca saldırganın kiraladığı kamyonetle iki gün önce Meksika sınırından ülkeye girdiği öğrenildi.

New Orleans'ta Araçlı Saldırı Sonrası Olağanüstü Hal İlan Edildi
Şemseddin Cabbar

OLAYDA "DEAŞ" ŞÜPHESİ

Saldırıda kullanılan beyaz kamyonetin arkasında kapalı şekilde duran bez parçasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FBI, siyah bez parçasının terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğunu doğruladı. Güvenlik güçleri bu gelişmeden yola çıkarak olayda DEAŞ'ın parmağının olup olmadığını araştırmaya başladı.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

"EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

BIDEN'DAN "TAM FEDERAL DESTEK" TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

TRUMP'TAN "SALDIRGAN ÜLKE DIŞINDAN GELDİ" İMASI

Öte yandan Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı. "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

"ESKİ ABD ASKERİ"

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

NE OLMUŞTU?

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Saldırı sonrası ABD\'de olağanüstü hal
Kaynak: AA

New Orleans, Acil Durum, Louisiana, Politika, Güvenlik, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • AHMET YILMAZ:
    Bütün islami terör örgütlerinin finansörü Erdogandir 73 96 Yanıtla
  • Zafer El:
    ey dünyaa Gazze yi, yemeni, lubnan ı unutmayınız unutturmayiniz yılbaşı gecesi İngiltere ve Amerika yemeni vurdular yine zaman zalimlere karşı birlik olma zamanı sen ben zamanı değil Allah yar ve yardımcımız olsun 54 22 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Bu saldırı kimen işine yarar İsrail ABD Yahudi lobisine. ABD yi ortalık karıştırması için harekete geçirme çabası 21 6 Yanıtla
    19815530:
    cihatçı dediklerini zaten cia fonluyor. deaşı obama kurmuş. iddaa edende trump yani yeni abd başkanı maksat belli suriyden çıkıcaz diye oy topladılar şimdi ise tekrar suriye ye girmek için bahane uyduruyorlar! abd petrolü bırakmaz. abd(israil) ile savaşmadan da müslüman coğrafyası özgür plamaz 7 3
    Beşiktaş 1903:
    Peki bu cihatcilar niye onlara çalışıyor 3 1
  • beyinsiz japon:
    Kaynanasi adına banka kredisi cekip ukraynali sevgilisine silikon taktiran zampara dayım dilavere slm 18 6 Yanıtla
  • Her Telden:
    Abd orta doğudan çıkmamak için deaşı bu eylem ile canlı gösterip algı yaratacak bu eylem ile.. 12 4 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Aklı sırra cennete gitti mahluk 6 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bildiğin cihatci ne abd vatandaşı vatandaşlık alınca abd limi oluyor. 2 8 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    bahane hazır mk. Amerika için Ortadoğu da işler istediği gibi gitmediği için hemen DEAŞ yalanı. uzuuun zamandır Amerika'da DEAŞ la ilgili olay yok ama ne zaman amerika2 ıraktan Suriye'den çekilme planları yapıyor DEAŞ çıktı ortaya 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Küçükçekmece’de çay ocağına el bombası atıldı Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı
23:17 Saldırı sonrası ABD’de olağanüstü hal Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 06:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.