New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Adayı: Mamdani - Son Dakika
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New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Adayı: Mamdani

25.06.2025 14:27
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Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı adayı oldu.

AYNUR ŞEYMA ASAN/DİLARA KARATAŞ - ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde birinci olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Dün yapılan ön seçimlerde birinci olan Mamdani'nin hayat hikayesi, politik kimliği ve Filistin yanlısı duruşu gündemden düşmüyor.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu.

Bronx Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Mamdani, Maine eyaletindeki Bowdoin Üniversitesinde Afrika Çalışmaları bölümünde eğitim gördü.

Mamdani, üniversite eğitimi sırasında "Filistin'de Adaleti Destekleyen Öğrenciler" adlı topluluğu kurdu.

Seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak Mamdani, İspanyolca da konuşabiliyor.

Annesi Mira Nair film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olarak görev yapıyor.

Hint asıll Müslüman Mamdani bu yıl Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptığını ve seçim kampanyası süresince "ABD'nin en pahalı şehrinde" seçmenlerin Demokrat Partinin uygun maliyete odaklanmasını istediğini belirtti.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması gibi politikalar vadetti.

Zohran Mamdani, katıldığı bir programdan 5 Haziran'da paylaştığı videoda, Trump yönetiminin düzensiz göçmen politikasını da eleştirdi.

"Şehrimiz, otoriter Trump yönetiminin saldırısı altında." diye konuşan Mamdani, bir yetkilinin, kendisinin de bir göçmen olarak sınır dışı edilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

Mamdani, üniversite yıllarından beri İsrail'e boykot çağrıları yapıyor

Üniversitedeki son yılında Mamdani, İsrailli akademik ve kültürel kuruluşlara yönelik boykot çağrısında bulundu. O dönemde üniversite rektörünün tepkisini çeken Mamdani, 2014 tarihli üniversite dergisinde yayımlanan yazısında okulun İsrail ile olan bağlarını kesmesini talep etti.

Mamdani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 8 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun savaş ilanı, İsrail hükümetinin Gazze'nin elektriğini kesme kararı ve Knesset üyelerinin yeni bir Nekbe çağrıları, önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla şiddet ve acıya yol açacaktır." ifadeleriyle Tel Aviv hükümetini sert şekilde eleştirmişti.

Hint asıllı Müslüman aday Mamdani, Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketini (BDS) de desteklediğini belirtmekten kaçınmıyor.

X hesabından Mayıs 2021'de yaptığı paylaşımda Mamdani, "Vergilerimizle maaşlarını ödediğimiz seçilmiş yetkililer, bizi temsil etmek yerine İsrail'e ücretli gezilere gidiyorlar." ifadeleriyle ABD'li siyasileri eleştirmişti.

Aynı zamanda Mamdani, daha önce İsrail'in kuruluşunun 77. yıldönümünü tanıyan eyalet meclis kararına imza atmayı reddetmişti.

Mamdani'den "Netanyahu New York'a gelirse tutuklanmalı" mesajı

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

Sunucunun, "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." diye karşılık verdi.

Annesi ve eşi de Filistin'e destek veriyor

The Guardian'ın haberine göre Mamdani'nin annesi, Nair, 2013'te X'teki paylaşımında, "onur konuğu olarak davet edildiği" İsrail'deki Hayfa Uluslararası Film Festivaline katılmayı reddettiğini, "ancak duvarlar yıkıldığında" İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti.

Eşi Duwaji de Instagram sosyal medya hesabında çizimleriyle Filistin'e desteğini gösteriyor.

Washington Post için çizdiği bir resmi paylaşan Duwaji'nin görselde İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ailesiyle enkaz altında kalan 25 yaşındaki Reem Ahmed'in deneyimlerini resmettiği görülüyor.

Diğer taraftan Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aksine, LGBT bireylere New York'ta "bakım, fırsat ve koruma sağlama" planı olduğunu ve kentin bu kişiler için "sığınak" olması gerektiğini belirtti.

?New York Belediye Başkanlığı ön seçimleri

ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı.

Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı için düzenlenen ön seçimlerinde Mamdani, en önemli rakibi Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini alarak birinci olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım'da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Adayı: Mamdani - Son Dakika

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