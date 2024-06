New Yorklular Aşırı Sıcak Hava Dalgasını Hafife Almamalı

Güncel

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, ülkenin orta ve kuzeydoğusunda bu hafta etkisini göstecek mevsimin ilk "aşırı sıcak hava dalgası" için "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." uyarısında bulundu.

ABD'nin orta batı ve kuzeydoğu bölgelerinin bu hafta mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor.

Brooklyn'deki Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Adams, bu hafta New York'ta hava sıcaklığının 37 santigrat dereceyi aşmasını beklediklerini belirterek, "Haziran ayı için bu hava son derece sıcak. New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." dedi.

Adams, bu süreçte evinde klima bulunmayan vatandaşlar için şehirde "soğutucu merkezler" açacaklarını, özellikle yaşlı ve sağlık durumu hassas kişilerin aşırı sıcaklara karşı önlem almaları gerektiğini söyledi.

Ülkede görülen rekor derecedeki aşırı sıcakların iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Adams, bu aşırı hava hava olaylarının artık sık sık görülebileceğini ve bunun orman yangınlarına neden olabileceğini hatırlattı.

Basın toplantısında New York'ta her yıl 350'den fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'de 70 milyon kişi için aşırı sıcak uyarısı

ABD'nin kuzeydoğu bölgesi dışında orta batı eyaletleri de bu hafta aşırı sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 70 milyona yakın kişinin "sıcak hava uyarısı" altında bulunduğuna işaret edildi. Özellikle Minnesota, Illinois, Indiana ve Ohio eyaletlerinde bazı bölgelerde bu hafta sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı tahmini yapıldı.

Bazı yerler için tahmin edilen tehlikeli sıcaklığın uzun süre kalıcı olacağı, bunun bu bölgelerde onlarca yıldır görülmediği belirtildi.

Aşırı sıcaklığın, yüksek basınç sisteminin aynı alan üzerinde uzun süre asılı kalması ve sıcak havayı altında hapsetmesi sonucu ortaya çıkan bir "ısı kubbesi" olgusundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

ABD'nin orta kesimlerinden kuzeydoğu bölgelerine doğru yayılacak aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre zarfında vatandaşların özellikle gün içinde dışarı çıkmamaları, bol bol su içmeleri tavsiyesine bulunuyor. Sıcakların neden olabileceği orman yangıları konusunda da dikkatli olunması isteniyor.

Geçen hafta California'nın güneybatısı, Nevada, Arizona ve New Mexico eyaletleri aşırı sıcaklara maruz kalmış, hafta sonu Arizona'nın Phoenix kentinde sıcaklık 45 santigrat dereceyi bulmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 1200 kişi tahliye edilmişti. 12 bin dönümden fazla alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.