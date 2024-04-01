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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 324
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 81.868
Geçerli Oy : 79.349
Katılım Oranı : % 75,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,2528.761
CHPHULUS ÖZEN% 25,6620.363
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,0515.118
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,619.214
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 4,013.185
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,99784
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,98775
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,25196
DİĞER% 0,24192
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,2158
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,14115
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0862
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0757
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0754
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0753
TKPSERDAR POLAT% 0,0752
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0650
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0435
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,0432
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,0429
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,0321
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,0219
HAK-PARMELTEM SAN% 0,0217
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,017
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 49,361.036
MHPVEDAT KİRAZCI% 46,21970
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 2,1445
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,8117
SAADETAYHAN ÖZYURT% 0,6213
ZAFER PARTİSİAYŞE SOYER% 0,286
BAĞIMSIZMUSTAFA YANAR% 0,245
DİĞER% 0,143
BTPİSA GÖKTAŞ% 0,051
YTPAYTAÇ DEMİR% 0,051
HÜDA PARYASİN YILDIZ% 0,051
DEVA PARTİSİFATİH ÖZÇELİK% 0,051
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 54,6612.673
MHPSITKI ERAT% 30,737.125
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,021.628
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 2,91675
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,88205
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,82190
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,69161
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,65150
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,62143
BTPHACER CANDEMİR% 0,2660
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,1944
DİĞER% 0,1943
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,1739
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,1329
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,0819
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ PINAR% 35,37953
CHPMUSTAFA EMİROĞLU% 35,08945
MHPGABİL DEMİR% 27,73747
YENİDEN REFAHMUHAMMET YENİGÜL% 1,1932
SAADETRAHİM EMLİ% 0,298
ZAFER PARTİSİBİLAL SOYER% 0,154
DPSELİM ÖZBEK% 0,113
HKPBEYAZ ÇATLI% 0,041
YTPNUH BAHADIR SOYLU% 0,041
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 35,431.134
MHPİBRAHİM TEKİN% 31,861.020
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 31,491.008
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,4715
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,196
YTPMEVLÜT ŞAHİN% 0,165
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,165
SAADETFATİH AKPINAR% 0,155
BTPZEKİ YETİŞ% 0,062
DEVA PARTİSİHAYRİ İLHAN% 0,031
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 49,31.947
CHPHÜSEYİN TOKER% 45,761.807
MHPMURAT AKTÜRK% 2,4898
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,3252
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,4618
SAADETALİ ÖZMEN% 0,28
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,187
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,156
YTPÖMER FARUK SAATÇİ% 0,083
BTPMERVE ÇETİN% 0,052
DEVA PARTİSİİZZET TUNÇER% 0,021

Kaynak: AA

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