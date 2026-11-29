Nişantaşı'nda aynı eğlence mekanını 2 gün arayla hedef alan silahlı saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin mekana ateş açtıkları ve ardından kaçtıkları anlar yer aldı.

İLK SALDIRIDA 3 YARALI

İlk saldırı, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında yaşandı. Eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 2 boş kovan, 1 mermi ve tabanca bulundu.

2 GÜN SONRA BİR KEZ DAHA ATEŞ AÇILDI

Aynı mekan, 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında ikinci kez hedef alındı. Kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. (27) kasığından yaralandı. Kurşunlardan biri de çevredeki bir mağazanın camına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yasin B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kovan ve 1 mermi ele geçirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıların faillerine yönelik koordineli bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ilk olayla ilgili Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı. İkinci olayla ilgili ise S.Ö., B.E., N.A., U.O. ve C.H. yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA, 6 EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., İbrahim İ., Hüseyin A., B.E. ve Ahmet A. tutuklandı. Erol A., Ünal İ., N.A., Yusuf D., U.O. ve C.H. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE HUSUMETİM VAR"

İlk saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ahmet A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, güvenlik görevlisiyle arasında husumet bulunduğunu ve bu nedenle mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.

KAPIDAN ÇEVRİLİNCE HUSUMET BAŞLADI

Soruşturmada, olayların mekanda bir dönem tanıtım ve organizasyon işlerinde çalışan eski bir personel ile işletme sahipleri arasındaki anlaşmazlığın ardından başladığı ortaya çıktı. İddiaya göre işten ayrılan eski çalışan, bir süre sonra kız arkadaşlarıyla eğlenmek için mekana gitti. İçeri alınmayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından başlayan husumetin, 2 gün arayla düzenlenen saldırıların nedeni olduğu değerlendirildi.