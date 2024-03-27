Norveç, İsrail'in UNRWA'ya yönelik yardım engellemesini kabul edilemez buldu

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gönderilen gıda yardımlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını engelleme kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan İsrail'in kararına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "İsrail'in UNRWA gıda konvoylarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına izin vermeme kararı kabul edilemez. Gazze'de kıtlık yaşanması an meselesi." ifadesini kullandı.
Eide, insani yardımın "kritik ve acil olduğunu", İsrail'in Gazze'ye artırılmış hayati gıda yardımı erişimini sağlaması gerektiğini vurguladı.
İsrail, UNRWA'nın bazı çalışanlarını Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya karışmakla suçlamış, bu iddialar üzerine birçok ülke UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almıştı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Avrupa Birliği (AB), Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklarken Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Brezilya ve İspanya ise desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamamasıyla Avustralya, Kanada, İsveç ve AB, kararlarından dönerek ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini bildirmişti.
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