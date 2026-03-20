Nusaybin\'deki Mehmetçik, Ramazan Bayramı\'nı Suriye Sınırında Görevde Geçirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nı Suriye sınırında güvenlik önlemleri alarak kutladı. 24 saat sınırı kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde görev yaparak yasa dışı geçişleri önlemekte. Bayramda komutanlar, askerlerle birlikte bayram sevincini paylaştı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'na elleri tetikte, gözleri Suriye sınırında girdi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor. Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

SINIRDA KUŞ UÇURMUYOR

Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevinin başında olan Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurmuyor. Suriye sınırının sıfır noktasında elleri tetikte, gözleri sınırda görevini ifa ederken, diğer taraftan da komutanlar ve askerler, bayram sevincini yaşadı. Mehmetçiğin bayram sevincini DHA ekibi görüntüledi. Komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti.

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Nusaybin, Güvenlik, Mardin, Suriye, Onbaşı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Bayram kısıtlaması Trafiğe çıkmayacaklar Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkmayacaklar
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat SGK “Asla“ diyerek uyardı Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:41
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:13:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.