Of'tan İspanya'ya fahri hemşehrilik

TRABZON'da Of İlçe Belediyesi tarafından, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, Filistin'e verdikleri destek ve sergiledikleri insani duruş nedeniyle 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini kararlaştırdı. Kararı duyuran Of Belediye Başkanı Salih Salim Sarıalioğlu, "Gerçek şampiyonluk, sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür" dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, belediye meclisinin İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile İspanya Milli Takımı'na 'fahri hemşehrilik' beratı verilmesi kararını açıkladı. Sporun uluslararası arenada önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Sarıalioğlu, İspanyol heyetinin Filistin'e yönelik sergilediği vicdanlı duruşun insanlık adına takdire şayan olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ve milli takımı tebrik eden Başkan Sarıalioğlu, "Mazlumun yanında duranları onurlandırıyoruz. Filistin davasına sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler İspanya Milli Takımı, teşekkürler Sanchez. Bugün burada yalnızca bir spor başarısını değerlendirmek için değil; insanlığın ortak vicdanına sahip çıkan, mazlumun yanında durmayı ilke edinen bir duruşa teşekkür etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Spor ve futbol, sadece bir oyun değil, uluslararası arenada önemli bir mesajdır. Öncelikle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarı; disiplinin, emeğin ve her şeyden önce takım ruhunun önemli bir göstergesidir. Ancak bizler için asıl anlam taşıyan husus, şampiyonluk kupasının ötesinde sergilenen vicdanlı ve asil duruştur. Sayın Pedro Sanchez'in, teknik heyetin ve futbolcuların, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayarak ortaya koydukları duyarlılık, sadece spor dünyasında değil insanlık vicdanında da karşılık bulmuştur. Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRİ HEMŞERİK BERATI VERİMESİ KARARLAŞTIRILDI

Filistin'e karşı desteklerinden dolayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını fahri hemşerilik verileceğini duyuran Başkan Sarıalioğlu, "Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı elbette ki takdirle karşılıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek şampiyonluk, sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür. Bu anlamlı duruşlarından dolayı İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını gönülden kutluyorum. Of Belediyesi olarak kendilerine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini uygun gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu beratın kendilerine hayırlı olmasını diliyor; dost İspanya halkına Of'umuzun, Trabzon'umuzun ve aziz milletimizin selamlarını iletiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de Filistin konusundaki kararlı duruşları için teşekkür eden Sarıalioğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bizzat bu duruşlarıyla alakalı şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kıymetli basın mensupları; Filistin davası söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı liderliği ve güçlü iradeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmamış, her platformda mazlumların sesi, hakkın ve adaletin sözcüsü olmuştur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası bütün platformlarda Filistin halkının haklı davasını cesaretle dile getiren dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duruşunun en güçlü liderlerinden birisi olmuştur. Konu Filistin olduğunda hiçbir baskıya boyun eğmeden, her kapıyı çalan, her platformda Filistin halkının haklarını açık ve net bir şekilde savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Temennimiz; dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların ölmediği, annelerin gözyaşı dökmediği, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünyanın en kısa sürede tesis edilmesidir. Bu vesileyle bir kez daha 2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı tebrik ediyor, teknik heyetine, futbolcularına ve Sayın Sanchez'e teşekkür ediyor, İspanya halkına hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Verilecek olan Fahri Hemşehrilik beratlarının dostluğun, kardeşliğin, insanlığın ve ortak vicdanın güçlü bir sembolü olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.